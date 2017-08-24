〈南部〉屏市重慶路拓寬 最後10公尺見曙光

2017-08-24

大樓卡道 火車站前後難打通

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府開通重慶路貫穿屏東火車站前後站通道，但連接到建華三街時，卻因二棟大樓卡道無法拓寬，導致火車站後站出口交通壅塞，經多日協調後終於出現契機，只要徵得住戶同意後即可拓寬。

耗資二十八億元打造的高架化屏東火車站，於兩年前啟用，今年四月縣府開通重慶路貫穿屏東火車站前後站通道，讓乘客往來前後站區更加便利，但是重慶路在火車站以北是雙線道，火車站以南連接到建華三街時，卻因為有兩棟大樓卡道，道路被迫縮減為單線道，形成交通瓶頸，民眾對於這段只有短短十公尺卻不拓寬感到疑惑，數度陳情。

社區初步同意 將與住戶協商

縣府城鄉發展處表示，重慶路打通後，讓屏東火車站前後站區能夠連接，但因建華三街拓寬卡在兩棟大樓的基地和法定空間問題，原本縣府想延後拓寬，經過研商後已克服困難，日前舉辦地方說明會，徵求屏東市地方民代、里長、社區主委等人的意見，初步獲得同意開闢的共識，縣長潘孟安在主管會報下令相關單位加速進行作業，有關地方協調事宜委由屏東市公所辦理。

城鄉發展處指出，已經請土木工程技師等專家進行評估，先確認道路拓寬工程不會影響大樓及地下室的結構安全，再和兩棟大樓三百多戶的住戶協商，徵求所有住戶的同意再進行施工，至於是否用徵收或補償等方式處理，目前尚未定案。