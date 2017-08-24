〈北部〉竹市推大車站計畫 邀日團隊分享

2017-08-24

〔記者王駿杰／竹市報導〕為消弭新竹火車站前、後站發展差距，新竹市政府提出「大車站計畫」，二十九日將舉辦「新竹之翼—大車站論壇」，邀請日本岡山市副市長佐佐木正士郎、都市整備局副局長山崎康司等人，分享岡山車站打造東西連通系統，翻轉城市發展的成功經驗。

市府交通處長倪茂榮表示，新竹火車站每日平均逾四萬人次使用，但前、後站發展長期失衡，大車站計畫希望參考日本大阪、品川及岡山等車站經驗，找出經費少、工期短、交通影響小、無須徵收土地的良方，翻轉城市軸線。市長林智堅今年四月並率市府一級主管赴日取經，到岡山市考察岡山車站東西連通系統。

倪茂榮說，大車站計畫提出後即獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，並獲同意補助一千兩百萬元辦理可行性研究，未來將於火車站鐵軌上方建設「跨站平台」縫合前後站，並進駐商業、休閒、藝文等產業，整合大眾運輸，變成多功能車站。

「新竹之翼—大車站論壇」二十九日在清華大學南大校區國際會議廳舉行，將分為三大主題，包括汲取國外經驗，探討大車站願景；研議周邊都市計畫與區域發展的關係；就營運管理交換意見，讓大車站建設能永續經營。論壇即日起受理網路報名，額滿為止，報名網址：https://goo.gl/forms/j0aPFievS1XzSFeg1。