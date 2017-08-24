〈北部〉竹東垃圾、底渣怎處理 官民無共識

2017-08-24

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所、鎮民代表會，昨天邀請縣府環保局說明竹東垃圾場堆置垃圾、暫置底渣的處理方案，到場的鄉親和民代不斷逼問數量和確定時程，但環保局只說明現行方案與表示會把鄉親的質疑帶回研議，最後不歡而散。

數量和時程 鄉親疑慮多

新竹縣竹東鎮垃圾場因應原代為處理垃圾的焚化爐歲修，導致垃圾堆置一度多達四千公噸，宛如一座垃圾山，先前雖已清除一千四百公噸，但還有約二千六百多公噸留在當地，嚴重影響環境衛生和觀瞻，引發鎮民反彈。

昨天說明會有近百名鄉親到場關切，環保局提出台北市焚化廠代燒垃圾方案，每燒一公噸垃圾就得運回一．八公噸的底渣暫置在垃圾場，之後再轉運給再製廠當原料使用，引發鎮民疑慮。

環保局秘書郭維珍說，先前與竹東鎮公所協調好的方案，就是請台北市代燒垃圾並運回底渣到垃圾場暫置，暫置底渣上限為一千公噸，如果使用底渣再製廠的發包作業順利在九月間完成，之後底渣就直接運到再製廠，原先暫置的底渣也會在十月底前完成清運。

竹東鎮長徐兆璋說，希望環保局能夠說到做到，如果沒做到的話，他不排除帶著鄉親到縣府抗議，直接讓垃圾車把垃圾、底渣倒在環保局門口。

竹東鎮民代表會主席陳昌平、副主席鄭朝日等民代，追問環保局的方案是否會有變數？因為現在那堆垃圾山當初也說「暫置」，卻堆到現在，如果燒垃圾換底渣回來「暫置」，數量還比原先垃圾還多，清除時限又遙遙無期，他們和鄉親都不能接受。

郭維珍說，垃圾處理和底渣再利用，要協調其他縣市和廠商，發包作業也有一定程序，對於這些質疑和要求，他會帶回環保局再研議。