〈中部〉太平雲梯門票網購 阿管處致歉暫緩

2017-08-24

〔記者曾迺強／梅山報導〕阿里山國家風景區管理處曾宣傳「太平雲梯」九月廿三日開始營運，且事前一個月（昨天）要開放「太平雲梯購票系統」，讓遊客上網預購門票，有民眾昨早興沖沖想要搶購，頁面卻顯示「系統測試中，尚未開放正式預購」，憂心無法如願「搶頭香」，也有人反映不諳電腦、手機，無法上網購票。

收費標準未定案 最晚月底開放

阿管處長馬惠達回應，六月底公告「嘉義梅山太平雲梯登梯收費標準」草案，延誤送請財政部核定的時程，迄今尚未定案，對民眾感到抱歉，現以最晚在本月卅一日開放購票為目標。

馬惠達說，依收費標準草案，原規劃全票一百五十元，但採納各界建議，營運首年全票一百元、十五人以上團體票每人八十元，嘉義縣市民眾三十元，購票系統開放前一天，將於阿管處網站公告，不諳上網者，可事先請家人或朋友代購，購票網頁會羅列周邊四村等套票遊程，吸引遊客上山住宿、遊憩。

阿管處管理課長何駿驄說，雲梯每週三為維修日不開放，平日開放時段上午九點至下午四點半（假日延長至五點半），每半小時讓一百三十人進入，全天限量二千一百人，遊客最早可在行前三十天上網預約時段，購票成功者憑掃描手機QR Code登梯，若三度訂票都未到場，系統將停權。

太興黃頭鷺季 9月9日登場

另外，每當夏末秋初，成千上萬隻夏候鳥黃頭鷺會自北方南遷，途經梅山鄉太興村的鳳凰谷上方飛翔時，猶如飛天銀龍，當地人以「萬鷺朝鳳」形容奇景，社區與阿管處推出「太興黃頭鷺季」，九月九日下午二點在「泰興巖」梅樹廣場辦音樂茶會。