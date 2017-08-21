〈台北都會〉三峽普度 耆老循古法製水燈排

2017-08-21

號召500人扛著水燈排遊街

〔記者張安蕎／新北報導〕放水燈是中元節的重頭戲，三峽區今年遵循傳統祭儀，手工打造三座大型水燈排，號召五百名鄉親扛著水燈排遊街，重現三峽特有的民俗記憶，藉此凝聚居民情誼；三峽區的中元祭典將於九月二日展開，並提供民眾百盞蓮花燈、水燈最後在三峽河施放，三日下午在宰樞廟的廟埕擺桌普度。

三峽早期曾發生客、閩，漢、番族群械鬥，地方民眾因此更重視普度文化，豎立水燈排、放水燈，目的就是招引水陸的無主孤魂「呷好料」，也讓後輩緬懷先民開墾及英勇事蹟。

三峽區今年擴大舉辦中元祭典，以往的水燈排是委託廠商以鐵桿製作，今年由前八張里里長劉陳勇號召老一輩鄉親，依循古法打造三座水燈排，最高達廿一公尺。

主幹架高 禁女子跨越

水燈排的製作在三峽信仰中心、市定古蹟宰樞廟進行，八月中旬開始，十多位鄉親每晚聚集在廟埕，包括剖竹、紮線、彩繪、接電等，全都親手包辦，一座水燈排約需一週時間製作，眾人也遵守耆老指點，將水燈排的主幹架高，不能讓女子跨越，否則會觸犯民俗禁忌，嚴謹的態度，更讓祭典增添些許神秘感。

三峽中元祭典將於九月二日展開，區公所邀集義消、後備軍人輔導中心、巡守隊等團體，組成火把隊、旗幟隊、壯丁團等，屆時將合力扛起水燈排，沿著三峽老街遶境，最後回到宰樞廟前豎起水燈排，點亮數百顆紅色燈籠，並提供民眾百盞蓮花燈、水燈最後在三峽河施放，三日下午在宰樞廟的廟埕擺桌普度。

宰樞廟主委李楷瑞說，三峽居民在擁有二四一年歷史的宰樞廟前，舉辦傳統水燈祭儀，除了還原歷史場景，也展現地方的和諧與團結。