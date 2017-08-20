〈南部〉安南多功能社福中心揭牌 扶老助幼

2017-08-20

〔記者邱灝唐／台南報導〕「把社會局搬到厝邊（鄰居）。」安南區多功能社福中心昨日在台南副市長吳宗榮祝賀中揭牌啟用。這棟兩層樓的建築花費兩千多萬，為台南第一座結合托育、弱勢及長者服務的綜合中心。

吳宗榮指出，安南區人口成長速度在三十七個行政區中數一數二，從建照發行也可看出地方成長快速，雖然該區老年人口比率僅九％多一點，離台南平均十四％還有段差距，但總數也達一萬八千多人，幼兒人口更是不可小覷，總共兩萬七千多人，這棟服務中心兼顧老、中、青、幼不同世代的需求，簡直是把社會局搬到厝邊一樣，這種規劃也是未來的典範。

社會局長劉淑惠強調，台南在新營、北門、善化、安康、安平、新豐及玉井區各有一處家庭福利服務中心，這次增加第八個地點，除了配置專業社工人員之外，也透過分齡分需求的活動空間設計，讓社區的男女老幼都能使用。

對於服務中心的功能，社會局進一步解釋，一樓分別有安汝老人協會、家庭福利服務中心進駐，前者提供長者服務，後者替弱勢、高風險家庭媒合民間及公部門的資源，二樓則是交由第二區居家托育服務中心、公共托育家園負責，照護比以一位保母照顧三名兩個月到兩歲的嬰幼兒，安南區範圍廣大，但區內只有兩間私立托育機構，因此中心涵蓋托嬰服務就是希望能減輕爸爸媽媽的時間和金錢負擔。