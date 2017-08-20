〈南部〉後壁土溝美展 9藝術家展創作

2017-08-20

〔記者楊金城／後壁報導〕走，到後壁土溝農村美術館小旅行去，「風吹夏夏叫，雨打秋秋臉」的土溝跨季風雨特展推出九位藝術家的創作，布置在庄內、五分車鐵支路、農路旁，適合遊客散步、騎單車遊賞農村藝術與人、土地的對話。

土溝農村美術館以「農村即美術館、美術館即農村」概念成立至今第五年，夏、秋季兩展昨開幕，美術館專案經理人阮永翰說，以農村美術館作為媒合藝術與農村文化的平台，發展出回應環境的農村新美學，社區營造紀錄與藝術創作、藝文活動，都是土溝的無價館藏。

夏季展敘事 描述農村古今

夏季展的四位藝術家從「感知」出發，描述土溝農村的古今。蔡坤霖蒐集文史資料，搭起一座土溝的管狀地圖「土溝三路」，搭配QR Code記錄農村的信仰與故事，成為一個可傳聲與互動的環境教具。李立中的「我只想要回家」，為賽鴿豎起三座如旋風般的紀念碑，刻劃出賽鴿不畏艱難的返家本能。彭奕軒用稻田的驅鳥彩帶創作「田地亮片」，排列出一道閃爍的路河。林盈潔為閒置農舍打造透天劇場。

秋季展作品 反思田園意象

秋季展有五位藝術家從「田野」開始，反思田園的意象。汪紹綱為土溝的龍武獅陣拍下紀錄片。丁柏晏的「牛營」，以紅瓦老牆為背景，為水牛鋪上一身回憶的新衣。張允菡設計農人的袖套，在務農中疊合了田的記憶。李承亮在農村裡建立一座太空站，從農事的規律中觀測和想像星際與自我的運行。郭俞平在日式宿舍創作「不存在的房間」。

九件藝術創作是九種延伸閱讀農村的方式。蔡坤霖是第一次在土溝參與創作裝置藝術，很高興能有作品與農村持續對話下去。

優雅農夫藝術部落陳昱良說，農村美術館並推出單車之旅「風吹小土溝」、採集植物的「敲敲小土溝」、在安妮咖啡的「喝喝小土溝」，讓遊客更深入藝術農村之旅。