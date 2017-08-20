〈北部〉離災不離村 桃園合流部落永久屋落成

2017-08-20

〔記者周敏鴻／復興報導〕復興區「合流部落」於兩年前蘇迪勒颱風來襲期間遭土石流沖毀，所幸十四戶、廿五位居民已撤離，沒有造成人員傷亡，災後桃園市政府擇定羅浮里拉號段土地，由財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會（簡稱慈濟基金會）援建十五棟「永久屋」，市長鄭文燦昨天主持入住典禮，他說，「合流部落」興建永久屋是原鄉重建的典範，祝福受災戶未來都能安居樂業。

市府與慈濟基金會合作興建15棟

蘇迪勒颱風於二○一五年八月八日清晨登陸，市府針對土石流潛勢溪流黃色警戒區域的居民，前一天就進行預警式撤離，當時合流部落總計撤離十四戶、廿五人，不料颱風挾帶豪雨，大約六萬立方公尺的土石傾瀉而下，合流部落瞬間遭土石流沖毀，所幸居民提前撤離，無人員傷亡。

合流部落經勘災認定無法就地重建，市府一面安置災民，一面尋找「離災不離村」的部落重建地點，後來擇定羅浮里拉號段土地，經過環評、水保程序並變更為住宅區後，於去年五月卅日與慈濟基金會簽署合約，同年十一月廿六日動工興建十五棟永久屋。

永久屋日前落成，鄭文燦昨天主持入住典禮，他說，市府與慈濟基金會於施工期間密切溝通，除確保永久屋貼近居民需求、交通便利，更要讓居民能保留災前的工作型態，以達成「生活、生態、生產」三生社區的理念。

原住民族行政局人員表示，永久屋依戶籍內人口數進行分配，一戶兩人以下配住十四坪，三至五人配住廿八坪，六至十人配住卅四坪，十一人以上配住兩棟，因其中一戶人數較多，所以此案總計興建十五棟、分配給十四戶。