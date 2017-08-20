〈中部〉犁頭店社大更名 南屯人要求改回

2017-08-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕嶺東科技大學附設的「犁頭店」社區大學（簡稱犁頭店社大），市府逕自改名「南湖」社區大學，引起南屯區各界譁然。市議員何文海等人昨天說，犁頭店是南屯舊稱，有歷史、有感情，市府以擴大行政區服務為由改名，南屯民意無法接受，要求改回犁頭店社大。

改名南湖社大 里長、議員反對

犁頭店社大在二○○四年成立，由嶺東科大取得市府承辦許可，十三年來吸引約四萬多人投入在地學習，教學場所遍及南屯區。今年市府重新畫分社大服務區域，嶺東科大承辦範圍從南屯區延伸至烏日區，改名「南湖社大」。

消息傳出，南屯區各界譁然。何文海指出，南屯舊稱「犁頭店」，是原中市最早開發的地區，舊地名歷代傳承正是歷史的寫照，也留下祖先扎根生葉、慘澹經營的痕跡，有其歷史淵源及意義，更是揉合心酸血淚、辛勤耕耘的結晶。

何文海強調，「犁頭店」讓人有深刻的親切感，也充分表露出人們純樸的感情與對生活的渴望，有歷史、有感情，市府未與地方溝通，即以犁頭店社大學區涵蓋烏日區為由，逕自改名南湖社大，地方民意堅決反對改名到底。

南屯里長林秋潭、豐樂里長陳建州、中和里長蔡德勇齊聲不滿的說，嶺東科大及市府此舉，已惹惱南屯區民眾，不少里民電話表達抗議、非常不爽，也破壞彼此良好的互動關係，要求恢復原名犁頭店社大。

因烏日加入辦學 教局：不考慮復名

教育局回應，為深化社大在地課程發展、貼近民眾學習需求，重新規劃社大辦學區域，依照地理環境、人文特色及在地居民生活圈等要素，區分為十一區，成立十一所社大，除持續推動終身學習外，也希望培養民眾對社區關懷及公共參與的熱情。

犁頭店社大更名，係因新劃分的辦學區域，除原本的南屯區外，也加入烏日區，即南屯、烏日屬同一社大經營範圍；為兼顧二區域的在地特色，擷取烏日舊地名湖日，進而命名為南湖社大，並透過公開評選委託嶺東科大經營，目前暫不考慮恢復原名。