〈南部〉鐵花商圈ATT解約 台東縣府分棟招商

2017-08-19

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府拆除台鐵舊宿舍打造鐵花特色商圈，經營權原由著名的娛樂集團ATT得標，因招商不順，業者已與縣府解約，縣府化整為零，將五大棟建築分批重新招商。

議員批棄標、重新招標 未對外說明

縣議員洪宗楷批評，ATT解約茲事體大，縣府觀光旅遊處從未對外說明，重新招標也未廣為周知，原住民行政處則是狀況外，竟向他說不知解約一事。

縣府表示，位於台東市精華地區的「鐵花特色商圈」，因經營廠商ATT公司（吸引力綜合百貨股份有限公司）遲遲未能落實履約，導致開發營運停滯，縣府多次催促要求改善，同意廠商終止契約，收回開發經營管理權，沒入履約保證金一千萬元。

建物由縣府自行招商，正進行各棟建物、各貨櫃空間分別出租作業，其中台東市新生路一三三號（A棟）已於八月九日公告招商中。

商圈位於台東舊站前，原是台鐵宿舍區，與縣府合作拆除轉型。縣府爭取交通部觀光局「國際觀光魅力據點示範計畫」、原民會「台東縣原住民文化創意產業聚落計畫」補助硬體建置經費，並與台鐵局簽訂土地合作開發經營契約，於民國一百年啟動該示範計畫，振興再活化台東舊火車站周邊商圈地區，並於完成相關硬體建置後，一○五年與ATT公司簽訂委託經營契約，許可期限廿年。

縣府表示，在一年半的履約過程中，歷經尼伯特、莫蘭蒂、梅姬等風災影響，同時面臨觀光旅遊環境變遷，導致遊客銳減、招商不易等，雖經雙方召開多次協商會議，但ATT公司始終未能依進度落實履約。

洪宗楷說，此計畫一開始規劃方向就錯誤，單棟建築的空間狹小、租金高，招商當然不利 ，但財團棄標，正好讓有心創業的青年有機會承租，有利於微型產業發展。

縣府觀旅處長江慧卿表示，新的招商模式是各棟逐步招標，未得標者在下一波招標仍有機會。