〈台北都會〉搶世大運商機 林口運動公園辦市集

2017-08-19

23至29日一連7天

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北世界大學運動會即將舉行，新北市政府將從八月二十三日至二十九日，在林口社區運動公園舉辦為期七天的「新北市集─迎賓嘉年華」活動，聯合超過四十家特色伴手禮業者進行商品展售，方便外國選手就近採購，並有好康贈禮，希望全世界看到新北亮點。

44攤位展示特色伴手禮

副市長葉惠青表示，世大運又稱為小奧運，新北市將有一萬多名外國選手及加油團到訪，迎賓嘉年華有三大特色，整合新北好禮、觀光工廠及友善商店，每天下午五點至晚上十點，有四十四個攤位展示優質商品，希望集結新北市產業能量，把商機拓展到全世界。

經濟發展局局長張峯源指出，這次邀集境內網路熱搜度最高、人氣最旺的業者們，包括三峽代表性美食「金三峽牛角」、團購熱門商品「阮的肉干」、蛋黃酥節冠軍常勝軍「龍鳳堂餅舖」、台灣庶民小吃「周老爸包子」及深坑「寶桂的店」豆腐蛋塔與豆腐冰淇淋等，還有平溪天燈、鶯歌陶瓷等紀念品。

提供中英法語言服務

活動期間每天規劃異國主題，邀請街頭藝人表演，市集每天發送一百份免費好康給選手及五十份好禮給民眾。為舒緩選手緊張情緒，現場也將準備射氣球、套圈圈與彈珠台等遊戲，讓選手放鬆一下，並提供中英法三種語言服務，詳情請上「來趣新北商圈」粉絲團查詢。