〈台北都會〉等了46年 洲蘆中路公園近半未徵收

2017-08-19

列兒童遊樂場預定地 經費龐大

〔記者葉冠妤／新北報導〕蘆洲區中路公園於民國六十年列為兒童遊樂場預定地，但至今苦等四十六年，仍有近半面積未完成徵收，東缺西漏，市議員陳啟能昨會勘，痛批市府遲遲未開發，導致公園開發不全，呼籲市府將土地變更為可多功能使用的公園用地，闢建活動中心、地下停車場，真正符合在地居民需求。市府城鄉發展局人員表示，都市計畫通盤檢討將納入地方意見。

議員促變更為公園用地 有效利用

陳啟能指出，中路公園原定面積約三千平方公尺，蘆洲都市計畫發佈後，就列入兒童遊樂場預定地，但礙於徵收土地經費龐大，至今仍未完整開發，現在的公園面積僅約一千平方公尺。陳啟能說，兒童遊樂場預定地只能限制幼兒園類別使用，浪費土地使用價值及效能，應全面重新檢討地目，改為多功能使用；至於尚未徵收的土地，也應儘快處理。

蘆洲區中華里長蔡宜峰也表示，由於周邊為老舊社區，居民缺乏停車及遊憩空間，不少社區長輩常常在問，公園何時才會闢設完成？

剛徵收七百多平方公尺 近期擴建

新北市新建工程處表示，上週剛完成部分土地徵收，共七百多平方公尺，近期就會擴建中路公園，但另一塊土地估算後，徵收費用高達一．二億元，市府財政無法負擔，目前只能暫擱。

城鄉局人員則說，蘆洲區近日正在辦理都市計畫通盤檢討，會納入地方意見送內政部審查；蘆洲區公所也表示樂觀其成，將全力協助。