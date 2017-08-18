〈北部〉邀百對情侶到三星 七夕鵲橋擁吻

2017-08-18

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉大洲分洪堰拱橋，化身星光閃閃的粉紅鵲橋，二十八日七夕夜的七點七分七秒，三星鄉公所將邀請百對情侶上鵲橋擁吻，留下愛的印記，並在情鎖架扣上心鎖，象徵鎖住愛情；鄉長黃錫墉說，粉紅鵲橋變成愛之橋，現在就可拍照打卡。

三星鄉今年情人節活動，以「二○一七愛在七夕，浪漫三星不見不散」為主題，跨越安農溪的分洪堰拱橋，被漆上粉紅色當成鵲橋，黃錫墉夫婦等人昨天上橋試走，為活動代言。

活動當晚有浪漫熱吻、點歌傳情、情話告白橋段，鄉公所提供咖啡、一千百五份三星蔥油餅給大家享用，一起感受幸福氛圍，沈浸星光、樂曲與咖啡醇香。

黃錫鏞說，分洪堰拱橋漆上粉紅色，宛如換穿新裝，橋上裝飾五千支繽紛小傘，搭配五顏六色流星燈，營造成牛郎織女相會場景，夫妻、情侶攜手同遊，保證感情更加甜蜜，鵲橋布置保存到九月五日。

報名參加三星鄉情人節活動遊客，將獲贈紀念對杯，現場排隊的前五百人，送給冬山鄉公所贊助的冬山河電動小船雙人體驗券，活動中的點歌傳情，開放大家寫下五十字以內情話，鄉公所從中選出十人，交給歌手獻唱，再由主角念出愛的告白，給情人甜蜜驚喜，另有戀人小卡，讓情侶寫出浪漫情話，繫在七彩小傘傳達愛意。

黃錫墉說，分洪堰拱橋經過布置後，成了粉紅鵲橋，目前已見雛型，附近安農溪高灘地綠草如茵，適合全家出遊踏青，歡迎天下有情人造訪，提前體驗浪漫的七夕情人節，詳細活動資訊請上三星鄉公所官網查詢，聯絡電話：03-9892018轉206。