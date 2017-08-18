〈北部〉食旅中台灣 8路線吃在地玩在地

2017-08-18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院中部聯合服務中心為推廣中台灣觀光旅遊，推出「食旅中台灣．吃在地玩在地」活動，規劃八條體驗路線，昨天在苗栗縣政府舉行記者會正式啟動，主要以美食為旅遊主軸，邀請遊客一起吃美食，樂遊中台灣。第一場行銷活動，九月三日在苗栗縣頭份市尚順育樂世界登場。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻指出，「食旅中台灣」，推薦民眾吃在地、玩在地的八條路線為台中市東勢挖小吃、中區尋古味；彰化縣北斗吃肉圓、鹿港逛老街；南投縣清境追部落、魚池觀日月；苗栗縣三灣古早味、南庄走讀趣等。

吳宜臻、中辦副執行長湯火聖、苗栗縣長徐耀昌及台中、南投、彰化縣市代表，昨天在苗縣府大廳召開記者會，宣布活動正式啟動，吳宜臻與四縣市代表一起用加入火龍果汁的糯米糰搓湯圓，邀請大家到中台灣旅遊、嘗美食及體驗古早味DIY。

會中並展示四縣市各項特色美食與特產，徐耀昌及吳宜臻等人逐一參觀，並為苗栗縣出品的四方鮮乳、江記永安、世奇餅店糕餅、土豆康堅果、巧克力雲莊甜點、卓也藍染、丫箱寶文創藝品等行銷代言。

第一場次行銷活動九月三日在頭份市尚順育樂世界登場，將有百人湯圓DIY體驗活動；第二場九月九日在彰化縣八卦山大佛風景區廣場，推出「彰化─辦桌餐券．在地美味上菜」，以辦桌為概念，推出彰化辦桌餐券。相關訊息可上（www.facebook.com/tcecoupon）查詢。