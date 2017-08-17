〈中部〉2外商投資風場 估供20萬戶用電

2017-08-17

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台大停電，突顯再生能源的重要，彰化縣長魏明谷指出，彰化外海離岸風場預計今年年底完成環評，十年內將完成一千組風機，成為分散式的小型電廠，可避免大規模停電危機。

彰化縣府宣佈 引進外商投資離岸風場

縣府昨召開英國考察記者會，宣佈在英國投資建置兩座風場的新加坡玉山能源，以及哥本哈根基礎建設基金，將在彰化外海投資風場，兩家公司擬各別開發○．九GW（90萬瓩）裝置容量的離岸風電，若以每戶每日民生用電預估五KW（千瓩）計，約可供應一八萬到二○萬戶用電，占彰化縣八七萬用電戶二成到二成二左右。

魏明谷說，英國與台灣地理氣候相似，英國光是陸域風機就有五千多支，他去英國繞了三七○○多公里，看到英國陸地有不少風機，沒有看見高壓電塔，英國朝分散式的小型電廠開發，台灣可同時發展離岸風電和陸域風機。

但對於魏明谷的說法，國民黨彰化縣議會黨團卻不認同，他們以前天台灣大停電為例，痛批能源政策流於喊口號。縣議員曹嘉豪、張東正、白玉如質疑，縣府連大跳電造成產業界損失都不清楚，高調談論綠能開發，能否把彰化外海打造成英國北海，讓人懷疑。

藍營議員質疑 收購電價浮動外商卻步

曹嘉豪說，之前德國廠商已經撤案，台電收購電價浮動，這點就會讓外商卻步，賠錢生意根本沒人要做。張東正表示，彰化地區出現三到四次停電，對照蔡英文總統曾說過不停電、不跳電、不缺電，內容很諷刺。

民進黨縣議員林世賢說，藍營沒有想要解決全球氣候變遷、地球暖化的問題，燃燒生電已非只是空氣污染或身體健康的層級，台灣產品要進軍國際市場，使用一定比例的綠能是必走之路。縣議員尤瑞春說，停電是管理人為的疏失，並非缺電而停電，縣府在恢復正常供電後立即發佈訊息告知。