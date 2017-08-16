〈台北都會〉涉詐領議員助理費 童仲彥、秦儷舫被訴

2017-08-16

北市議會首例 應曉薇不起訴

〔記者錢利忠、郭安家／台北報導〕台北地檢署偵辦議員詐領助理費案，查出時任台北市議員童仲彥、秦儷舫，涉嫌利用人頭詐領助理費，分別詐領十二萬三八四二元、二二八萬三三七三元，昨依違反貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪將兩人起訴，成為台北市議會以詐領助理費被起訴首例。另名台北市議員應曉薇則罪證不足，獲不起訴。

童否認犯行 到法院捍衛清白

對於被以貪汙治罪條例起訴，秦儷舫僅說，「靜待司法調查」，並以司法偵查中為由，不願多做回應。至於童仲彥則透過律師林鈺雄表示，對於他聲請傳喚之關鍵證人，承辦檢察官均未傳訊，以釐清案情，而他所領取之議員補助款，全數用在助理，並無一分一毫落入本人口袋，並無檢方指控的詐領事實，全案待移審至法院後，會在審判中主張合法權益，並全力捍衛清白。

檢方查出，秦儷舫自九十八年七月卅一日起，至一○三年一月廿一日止，利用胞姊秦涵芝及兄嫂吳翠珠為人頭，向北市議會申請公費助理，合計詐取二二八萬三三七三元，不法所得被秦儷舫用來繳房貸、預售屋款及不動產相關費用，另挪用部分金額於家用及辦公室等用途。

秦繳回不法所得 檢建請減刑

檢方考量秦儷舫已自白犯行，並於今年二月廿二日繳回不法所得，建請法院減輕其刑。吳翠珠所涉偽造文書部分，考量她無前科，予以緩起訴，期限一年，須支付公庫五萬元。

另檢方查出，童仲彥實際上並未聘用助理蔡博安，卻利用蔡博安提供的北富銀埔墘分行帳戶，申請受領自聘公費助理補助費；童另指示不知情的助理康渼量，向台北市議會出具蔡的聘書。

一百年十月卅一日、十二月廿日，康渼量經童仲彥指示，向台北市議會出具蔡博安的聘書，指自一百年十一月一日起，以每月三萬元薪資聘用蔡；自一百年十一月起至一○一年三月一日止，童仲彥涉利用蔡博安為人頭，詐領十二萬三八四二元，用於其服務處相關支出。

另，童仲彥受友人魏國桂請託，為使魏妻投保勞保，涉指示前妻李秀環向北市議會出示魏妻的聘書，自一○一年三月一日起，以每月二萬元至三萬六千元不等薪資，聘用魏妻為人頭公費助理。童否認詐領，供稱助理費由妻子負責，帳戶印鑑由康渼量保管。

檢方考量蔡博安、魏國桂等人並無前科，且已自白犯行，認為有悔意，同意給兩人自新機會，予以緩起訴，期限二年；蔡博安應支付公庫二萬元、魏國桂應支付公庫五萬元；不知情的康渼量則不起訴。

至於應曉薇，她於第十一屆、十二屆北市議員任內，找母親、盧姓及黃姓友人當助理；三人均有陪同應曉薇出席餐會、育幼院等行程，有實際從事助理工作；盧姓助理任內雖中風行動不便，仍會依應曉薇指示替選民作命理諮詢、批核命盤、修改文宣等；認定應曉薇及其助理的罪證不足，昨不起訴。