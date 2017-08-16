〈北部〉4輪分區停電 111起電梯受困

2017-08-16

近80萬戶受影響

〔記者陳昀、李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕受到桃園大潭電廠六部機組跳脫影響，昨天下午四點五十一分全台大跳電，桃園市瞬間有廿六萬四千戶跳電，台灣電力公司桃園營業處隨後宣布實施兩次緊急分區輪流停電措施，每輪五十分鐘，三次停電總計影響六十九萬戶，但至晚間九點起又實施第四輪分區停電，增加影響九萬五千戶，晚上九點四十分結束分區停電，全數恢復供電。

桃園市政府也受災停電，由於正值下班時間，許多人正搭乘電梯，駐衛警立即啟動發電機，協助電梯乘客脫困；消防局勤務指揮中心統計，共接獲一一一起電梯受困的報案，均派員前往協助脫困。

台電桃園區營業處指出，跳電當下瞬間停電的區域包括桃園、中壢、龍潭、觀音、楊梅、蘆竹、新屋及八德區的廿六萬四千戶，後續八區實施緊急分區停電措施，第二輪影響廿二．五萬戶、第三輪影響廿．一萬戶，晚間九點後的第四輪影響九萬五千戶。

交通號誌停擺 交通大亂

無預警停電造成眾多交通號誌停擺、交通大亂，警方緊急動員在各處路口指揮交通，部分警分局與派出所也受波及，電腦無法運作、輸入一半的資料全都沒了，商家更是叫苦連天，超商收銀機無法運作，只能靠人工書寫發票，許多餐廳等商店紛紛貼出暫停營業公告，逐一打電話向訂位的顧客致歉，損失慘重。停電時室內悶熱，市區不時看到民眾聚集「納涼」，就連黃昏市場還有民眾摸黑挑菜，無奈全寫在臉上。

高鐵桃園站區昨天下午四點五十一分也突然跳電，經緊急啟動備用電源後恢復供電，營運、搭車旅客及列車通行均未受影響。

停電後桃園市啟動應變機制，災害應變中心二級開設，處理停電衍生的各項災害；有民眾反映，跳電瞬間電力爆衝造成電器損壞，台電桃園區營業處表示，電器損壞若是供電造成，不會只有零星用戶反映，發生這類情形多是電器的電路接地問題，可能無法求償。