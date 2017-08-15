〈南部〉免費小黃？屏東救護車擬收費

2017-08-15

訂定草案 趕11月議會審議

〔記者李立法／屏東報導〕救護車不是慢性病患的免費計程車！為避免救護資源遭濫用，屏東縣消防局根據「緊急醫療救護法」，針對不當使用救護車草擬收費制度，相關草案希望能趕在十一月縣議會定期會前出爐。

審計單位資料顯示，全國消防救護案件逐年增加，從一○一年到一○四年成長率約八%，台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣及新竹市於一○一年起，針對不當使用救護車者實施收費制度，統計至一○四年止，救護量成長率均低於全國平均值，新竹市甚至出現負成長。

反觀未實施收費制度的新北市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣等，相同期間內的救護量成長率分別為十五%、十一%、十三%及十二%，高出全國平均值甚多。

屏東縣一○一年全縣護救量三萬七千多件，一○四年增加到四萬二千多件，成長率逾十三%，鑑於縣內消防人力及資源有限，但消防業務卻日益繁雜，為減少救護資源被濫用，審計單位建議參照其他縣市，建立不當使用救護車的收費機制。

基層消防人員說，有時救護車到了報案地點，才發現是酒醉昏睡或想上醫院卻不想花錢請計程車，把救護車當醫療專車，這樣的心態很不應該。

屏東縣消防局副局長李彬正表示，各消防分隊確實會遇到慢性病患為了上醫院掛診，將救護車當成免費計程車的情形，救護人員會予以勸導，這種案件有減少趨勢，但為了建立制度，該局已針對不當使用救護車者草擬收費方案，將儘快送交議會審查，讓有限的救護資源落實在有需要的民眾身上。