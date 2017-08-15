〈中部〉照護一條龍 台中醫院長照2.0中心揭牌

2017-08-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中醫院長照2.0中心十四日揭牌，將聯結合作的醫療與社福機構等長照資源，以整合的資訊提供有需要者一條龍式的照護網服務，讓照護更加完善。

整合資源 協助個案轉介

政府今年起推動長照2.0政策，建立Ａ、Ｂ、Ｃ三級長期照顧、預防、生活支援、醫療等服務照顧體系，提供多元長期照顧服務需求。

台中醫院昨成立「長照2.0中心」，台中醫院代理院長李孟智指出，盼以Ａ級照護服務中心整合台中市中西區三家Ｂ級單位、六家Ｃ級單位，並結合醫院轉診系統合作的地區醫院、診所醫療群、衛生所等醫療資源，讓居家、社區照顧或醫療系統照顧的失能、失智者，在中心的協調統籌下，協助個案間相互轉介，落實照護一條龍服務。

李孟智說，不少病患出院返家後三個月內最需要照護資源，台中醫院長照2.0中心可透過醫院出院準備小組，在病患出院前完成長照評估，經社區照護網絡，病患在出院前即轉介到合適的各級據點，讓病患照護無縫接軌。

此外，中心另設計有長照ＡＢＣ據點視訊資訊系統、APP資訊系統等，透過登錄的個案健康史、社福照護等資料共享，可召開連線整合會議，讓ＡＢＣ據點照護團隊共同擬訂個案照護評估計畫，或即時修正照護計畫並共享專業決策等。

衛福部醫管會執行長徐永年指出，長照2.0須與出院準備計畫結合，讓需要長照服務的病人出院前即能透過整合的長照作業，讓病人獲得無縫接軌的照顧，盼台中醫院建立示範模式，讓更多長照單位學習。

台中市副市長林依瑩指出，長照不僅是社福與弱勢議題，更是民生議題，完善且整合的照護服務可提供家屬更多支持、減輕照護壓力，肯定台中醫院打造多元服務整合平台，提供單一窗口讓民眾一次獲得所需服務。