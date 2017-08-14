〈中部〉老行業玩創意 針車刺繡飾品奪冠

2017-08-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕卅三歲藝術家陳盈慈所組的台東藝術創作團隊「米麒麟」，設計刺繡框吊飾、壁飾等文創商品，並拍攝海報、影片，為百年老店「嘉義針車行」重新打造新形象，參加嘉市「wow，D+老行業玩創意青年創作設計競賽」獲第一名，昨在市立棒球場展示成果，令人驚豔。

陳盈慈三年前騎機車環島，在台東愛上衝浪，長住都蘭部落從事藍染、刺繡等藝術創作，她得知日治時期就開業的「嘉義針車行」，雖不復民國六十至八十年代盛況，但因開設縫紉教學，仍保留手工刺繡技藝，她便發想刺繡結合文創，製作針車圖案裝飾品，以及直徑約二．五公分鑰匙圈，活化刺繡技藝為藝術品。

嘉義針車行第三代老闆娘、八十六歲謝秀蓮表示，全盛時期還自創「東鄉牌針車」品牌外銷日本，但到了九十年代，國外針車引進、機器取代人力、工廠外移中國、越南等因素，國內針車業消條，現在透過開辦縫紉課程推廣，樂見文創商品為針車行注入新活力。

同競賽第二名為「神的國度」，成員黃浥琈、王駿安、彭嘉源自傳統「剖香腳」技藝發想出點子，將沉香、檀香結合精油、中藥材，設計三款含有當歸及枸杞等中藥的「原香」文創商品，由於外型貌似綠豆糕，成功吸引民眾目光，詢問度高。

獲得第三名的「莘莘相錫」團隊，成員梁慈茜、黃睦翔就讀台南應用科技大學時尚設計系，兩人在手工錫器上添加藝術元素，讓藝品增添時尚感。