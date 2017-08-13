〈北部〉宜蘭童玩節今閉幕 拚遊客數甩墊底

2017-08-13

至昨天入園約32萬人次

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭童玩節遊客總數昨天約三十二萬人次，與民國九十六年三十三萬人次最低紀錄相較，還少一萬人，今天是活動最終日，力拚不要墊底。

歷年最低紀錄為33萬人次

童玩節八十五年開辦，曾因腸病毒、SARS停辦兩屆，九十七、九十八年改辦蘭雨節，迄今辦了十八屆，最早兩屆各辦二十三天，八十八年起延長為四十四天或五十一天常態天數後，人數最多是九十一年的九十萬四千人，最少是九十六年三十三萬零九百一十六人次，九十九年復辦時還有五十八萬六千多人次，一○四年開始大幅下滑，去年剩三十六萬六千人次。

人數是否創新低 就看今天

「就看今天！」本屆活動期間，尼莎颱風來襲，童玩節在假日休園兩天，主辦單位估計少掉四萬人次，各界原本擔心進園人數持續探底，想不到最後十天遊客爆增，十一日突破三十萬大關，昨天也湧入一萬七千多人次，戲水區的水迷宮等設施擠滿人，遊客總數能否跨越「樓地板」就看今天。

童玩節發言人張曜顯說，這段時間是親子出遊旺季，加上童玩節即將結束，購買預售票、辦理童玩護照者大舉入園，各地遊客蜂擁而上，今天的閉幕日，將出現另一波人潮。

張曜顯說，九十六年童玩節五十一天，經過換算，單日入園人數六千四百八十八人，今年四十四天，一天七千多名遊客，並帶來三億元以上經濟效益，近幾年來，同質性活動增加、雪隧塞車等諸多因素，對童玩節票房帶來衝擊，每屆維持三十萬到四十萬入園人數，是現階段努力目標，明年續辦絕對沒問題。

未來將結合旅遊業者 加強行銷

談到下屆童玩節工作重點，張曜顯表示，縣府文化局在國際行銷方面要加碼宣傳，拓展新、馬、港、澳客源，與旅行社、遊覽車業者合作，吸納中南部團客，演出、遊戲、展覽、交流四大主軸要維持下去，童玩節特色不能走味。