〈南部〉池上阿美族青年 舉行勇士成年禮

2017-08-12

學做陷阱、探溪捕魚

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉阿美族四年一度的聯合豐年祭今（十二）日在福原國小操場舉行，同樣四年一次的勇士成年禮提前在昨天展開，鄉內九部落四十位十三至十九歲的青年齊聚，要通過製作陷阱、學習觀魚探溪捕撈技能等考驗，才能授予佩刀，晉級阿美族「年齡階層」最初階。

昨天上午九時許，輪值承辦成年禮暨豐年祭的新興部落頭目溫阿龍與池上鄉長張堯城，帶著四十名參加成年禮的青年，進行傳統祈福儀式後，隨即展開製作陷阱等課程，講師陳德松將陷阱製作比喻為交女友的過程，成功引起青年們的注意，個個專注又認真地記住每個步驟，期待實際操作時能減少失誤，也能透過課程，更認識大自然。

新興部落主席林淑月表示，池上鄉有九個阿美族部落，每四年舉辦一次勇士成年禮，聯合豐年祭因而改為四年一次，由各部落輪流舉辦，今年由新興部落輪值，參加為期三天成年禮活動的主角為十三至十九歲青年。

十日下午已到各部落報訊，昨天遵循傳統，學習阿美族必備的製作陷阱、捕獵山豬、觀魚探溪捕撈技能，今天結訓後，十三至十五歲青年可佩戴情人袋及臀鈴，十六至十九歲則授予佩刀，並晉級為年齡階層最初階。

林淑月說，池上阿美族人的年齡階層都是以當年最大的天然災害為命名依據，今年上半年風調雨順，原已考慮取名去年最大風災「尼伯特」，想不到七月底「尼莎」颱風來襲釀災，決定取名泥沙，此一年齡階層阿美族語為「Da Fuk」。

聯合豐年祭今登場

聯合豐年祭十二日上午八時三十分在福原國小操場舉行，預計有上千人參與，九個部落的頭目、長老、部落主席及族人們共聚，池上鄉公所表示，各部落阿美族人要以歌舞慶豐收，象徵池上阿美的大團結。