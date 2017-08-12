〈中部〉鑽紗窗侵民宅 小飛蟻肆虐南投山城

2017-08-12

捕蠅紙掛燈抑制效果有限

〔記者劉濱銓／南投報導〕小飛蟻又來作亂！近來南投縣鄰近山區的鄉鎮又出現小飛蟻，由於數量眾多，且會鑽進紗窗飛入民宅，讓人防不勝防。有民眾為了消滅小飛蟻，將捕蠅紙掛在日光燈下，藉此黏附具有趨光性的小飛蟻，沒想到成效還不錯；螞蟻專家則說，這只對螞蟻族群數較少的地方有效，但並不治本，最終還是得靠餌劑才能降低族群數。

近來在南投縣靠山區的鄉鎮如集集、水里、魚池、竹山，甚至是埔里、國姓等地，都有小飛蟻侵入民宅的情況，民眾除了用殺蟲劑、捕蚊燈外，只能開室外燈並降低室內光源，讓趨光的小飛蟻待在戶外，降低飛入家門的機會，雖然小飛蟻不太會咬人，但頻頻飛進住家仍讓民眾覺得「很煩」。

專家指琉璃蟻婚飛期所致

對此，螞蟻專家、彰師大生物系副教授林宗岐表示，小飛蟻其實是一種琉璃蟻，七至九月間正值婚飛期，這時蟻后會飛出巢穴交配，婚飛時間約一週左右，也因小飛蟻有趨光性，晚間才會飛進有燈光的民宅。

像這類的螞蟻，看到日光燈都會想要靠近，只有紅色光線對牠們沒有吸引力，也因此像住家神明廳都有紅色神明燈，晚間就不會有小飛蟻出沒，對牠們而言，紅光等於黑暗，只不過要民眾晚上生活在紅燈底下，確實有些困難，建議民眾在婚飛期，晚間可拉起窗簾，避免室內燈光透出而吸引小飛蟻。

自製硼砂糖水當餌可治本

然就民眾以「捕蠅紙掛燈」方式滅蟻，確實能收到一些成效，只是還要看族群數量，若數量不多確實可抑制，只是這樣只能治標，要治本還是要在戶外放置餌劑，民眾可在一百毫升稀釋十至廿％的糖水中，加入一％至三％低劑量、低毒性的硼砂，製成餌劑放置戶外，吸引在外活動的螞蟻取食，待其回巢帶給同類餵食，才能有效降低族群數量。