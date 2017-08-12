〈中部〉（雲林）開車「水漂」撞護欄 台78線1小時2起

2017-08-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕前天上午一場急降雨，台七十八線東西向快速路雲林路段在一個小時內發生兩起車子輪胎打滑造成「水漂」自撞護欄事件，駕駛人指稱都是路面積水肇禍，也質疑道路設計不良；警方則提醒民眾，胎紋深度不足也是雨天車輛打滑的重要原因之一。

大雨易打滑 警提醒留意胎紋深度

一場大雨，一名張姓及林姓鎮民不約而同都在台七十八線東西向快速道路發生車禍，並指稱是大雨造成路面積水、車子突然變成「水漂」，因輪胎打滑而撞上路旁護欄。所幸二起事件都只有車損，駕駛人都沒有受傷，但卻質疑路面設計不當，雨後積水不退、導致車禍。

虎尾一家輪胎修車廠店長蔡政呈表示，輪胎胎紋深度不足是爆胎釀禍重要原因，交通部已將輪胎胎紋深度納入申請牌照檢驗及定檢項目中，胎紋深度不足一．六公釐，車主應在一個月內換胎，近月來急降雨不斷，汰換輪胎的車輛也比平時多。

蔡政呈強調，輪胎胎紋深度不足，輪胎與路面摩擦力降低，不僅會降低汽車性能，也會增加燃料消耗量，特別是在雨天行駛時胎紋深度太淺，輪胎會失去排水防滑作用，產生水漂現象，很容易造成車輛失控，建議駕駛人應定期檢測、依規定更換輪胎。

公路總局斗南工務段長李幹棋指出，大雨中高速行駛極易造成輪胎打滑肇事，並非路面設計不良，提醒駕駛人大雨時行駛快速或高速公路務必減速到時速六十以下，確保行車安全。