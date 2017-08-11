〈南部〉換購電動車補助 哈瑪星最高4萬5

2017-08-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市響應「二○一七生態交通全球盛典」，今年加碼補助淘汰燃油車並新購電動車，以「哈瑪星」補助四萬五千元是全國最高，其次小港區最高補助三萬三千元，其餘地區最高補助三萬二千元。

列2017生態交通全球盛典示範區

高市空氣污染嚴重，以排放揮發性有機物污染量來看，機車排名第二名，尤以二行程機車污染最嚴重，高市有二百萬部機車，二行程機車過去高達六十多萬部，環保局推動汰舊二行程機車後，今年只剩下廿七萬部，減少二氧化碳排放量近一千五百公噸，換算等同種了十二萬棵樹木。

今年十月，市府將在哈瑪星地區舉辦「二○一七生態交通全球盛典」，環保局將哈瑪星列為示範區，針對設籍鼓山區桃源、峰南、登山、壽山、惠安、新民、延平、麗興、哨船頭及維生里，提出淘汰燃油機車，並新購電動二輪車，加碼補助二萬八千元，還能申請環保署補助七千元及工業局一萬元補助，民眾最高可獲補助四萬五千元，總補助金額創下全國最高。

小港示範計畫3萬3 其他地區3萬2

環保局表示，其他地區淘汰二行程機車並新購電動二輪車，市府最高補助一萬五千元，比去年補助九千元還多，加上環保署補助七千元及工業局補助一萬元，總計最高補助三萬二千元。

環保局還推動「小港區空氣污染治理推廣示範計畫」，針對小港區爭取環保署補助，總計最高補助三萬三千元，比其他地區多一千元，以加速二行程機車污染排放削減，並提升低污染運具的使用，創造為污染減量領頭羊的角色，朝向空氣品質淨區邁進。