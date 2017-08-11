〈台北都會〉世大運選手村明進駐 周邊交管至九月二日

2017-08-11

受影響住戶 已發放專用通行證

〔記者賴筱桐、葉冠妤、何玉華／新北報導〕世界大學運動會將於八月十九日開幕，位於林口區的選手村提前在十二日開放進駐，配合賽事，從明天（十二日）凌晨零點起至九月二日深夜二十四點，選手村周邊道路實施交通管制，民治路全線及仁愛路、四維路部分路段封閉，受影響住戶已發放居民專用通行證。

交通局長王聲威指出，交管期間，民治路全線、仁愛路（文化一路至文化一路一段一百九十巷）與四維路（文化一路至文化二路）道路封閉，文化一路北向、文化一路南向、仁愛路西向外側兩車道縮減，建議駕駛人改道文化二路、中山路、中正路或信義路等。另有二十八線的公車站異動，調整資訊可到世大運官網查詢。

新莊體育園區場地 將暫停開放

教育局副局長蔣偉民表示，比賽期間，新莊體育園區所有場地暫停開放，民眾臨時停車須在入口處配合安全檢查，或到新泰國中、中港國小停車，約有一百三十個免費車位，開放時間為十八日至二十九日每天清晨六點至晚上十一點。

經發局長張峯源表示，新莊體育館及林口選手村附近共有一百五十間店家，提供外國選手免費WiFi、充電及友善廁所服務，部分商家提供優惠折扣。

另外，市議員何淑峰昨到新莊體育園區視察三十二支人行道監視器的連線狀況，她表示，不少民眾反映，到體育場運動時，機車行李箱常被撬開、財物失竊，她要求市府在世大運賽事期間，確保監視器正常運作，降低場館周邊的失竊率，擴大治安維護。

副市長侯友宜已要求體育園區加裝移動式監視器，提升防護，目前已跟中華電信租賃十七具移動式監視器鏡頭，補強園區入口的監視死角。