〈北部〉玉里聯合豐年節明登場 捕魚祭鮮體驗

2017-08-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮廿一個阿美族部落，鎮公所行銷部落旅遊，除規劃「部落小旅行」，本週六重頭戲「玉里豐一夏」聯合豐年節登場，鎮長龔文俊說，聯合豐年節二年才舉辦一次，規模盛大，有捕魚祭儀呈現，邀請大家來體驗特殊的文化。

玉里鎮廿一個原民部落以阿美族為主，豐年祭是漢人的說法，族語名稱ILLSIN，代表「禁忌」的意思，利用一期稻作收割後農閒時間進行，傳統的祭期長達一個月，事先到各友好部落報訊息，還包括敬拜祖靈、依年齡階級進行「敬老尊賢」，並有成年禮、青年階層團體訓練、各項傳統技藝競賽等，現今祭典則濃縮為一到三天。

玉里鎮聯合豐年節暨捕魚祭活動，明天下午五點卅分在「文中二運動場」（忠智路、忠孝路旁）舉辦，「豐年節」偏向觀光性質非祭典，包括原住民樂團表演、勇士舞、頭目祈福、部落迎賓舞，還有千人牽手大會舞等。

道地部落豐年祭 8月還有9場

鎮長龔文俊說，遊客如果想參加道地的部落豐年祭，八月份還有九場次豐年祭，包括十八日至廿日督旮薾部落、阿飛赫部落、拿彌散部落、安通部落、吉能能麥部落；十八日至廿一日哈拉灣部落；廿五日至廿七日馬太林部落、滿自然部落；廿六至廿七日玉里鎮山地原住民協會豐年祭等，呼籲遊客到部落要尊重對方傳統文化，不要干擾祭典進行。