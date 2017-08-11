〈北部〉風災後烈日曬 吉安芋頭損3成

2017-08-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉是全台四大芋頭產區之一，種植面積約一百七十三公頃，年總產量約三萬噸，原預計中秋過後就能收成，卻因來不及砍掉葉子，遭到尼莎及海棠颱風襲擊，導致芋頭田倒一片，加上連日高溫曝曬，計有三成受損，讓農民大嘆「心在淌血！」

吉安芋頭每年收成一次，成熟期需九個月，愈晚收成澱粉質愈高，中秋過後採收最好吃，西部盤商多選在七月到芋頭田談好價格，待芋頭成熟後，再由工班直接採收運回西部販售，不料今年七月底遇雙颱，打亂芋農收成計畫。

每年平均約可收成近一百五十噸「檳榔心芋」的黃姓芋農說，芋頭種植技術門檻高，照顧及採收皆需龐大人力，此次芋頭受損嚴重在於人力不足，無法趕在颱風前「砍葉防災」，加上高溫炎熱，芋頭受損後就無法繼續生長，影響整體收成。

受損面積增至60公頃

吉安鄉長黃馨說，全鄉芋頭種植面積為一百七十三公頃，依鄉公所速報顯示，受損面積已增至六十公頃，總計超過三成，讓一年僅一獲的芋農苦不堪言，由於農糧署尚未公告花蓮農損災害補助標準，盼能從優、從寬，降低農友損失。

花蓮縣府將從寬補助

縣長傅崐萁強調，雙颱接連來襲，農民辛勤勞作頓時化為烏有，縣府會全力保障農友權益並從寬認定農損補助，倘中央未能提供足夠補助，差額將由縣府負擔。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，吉安芋頭田在颱風來襲時有多處被吹倒而無法收成，應可納入災害補助，東服中心籲請農糧署仔細評估。

農糧署東區分署副署長陳吉村表示，依「農業天然災害救助辦法」規定，針對壽豐鄉、吉安鄉等玉米、香蕉、芋頭田等災損區域，儘速派員了解實際損害面積，若申報作物損失率高於全鄉總面積的規定門檻，就會依照現金救助項目予以補助，如無法以現金救助，則補助資材，盼減輕農民損失。