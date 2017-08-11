〈中部〉嘉老山公墓設寵物樹葬區 南投縣府不准

2017-08-11

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮公所計畫在嘉老山示範公墓內設置寵物骨灰樹葬區，並完成相關管理自治條例，但縣府以現有公墓只葬人不葬寵物，違反非都市土地使用管制規則及殯葬管理條例，函告無效。鎮長洪國浩強調，人與寵物仍有區隔不混葬，骨灰同樣回歸大地，符合環保，無奈法令綁手綁腳，希望政府機關要跟得上時代。

違法 縣府函告自治條例無效

傳統民間習俗「死貓吊樹頭、死狗放水流」的觀念已經落伍，更會造成環境污染，現今許多民眾視寵物如家人，也應有所善終，草屯鎮公所去年即在嘉老山示範公墓區內規劃寵物骨灰樹葬區，今年三月完成「寵物骨灰樹葬設施管理自治條例」，經代表會審議通過送縣府備查。

縣府民政處以目前非都市土地使用管制規則及殯葬管理條例等規定，仍不得於「殯葬用地」上施設動物殯葬設施，草屯公所的管理自治條例第一條即載明「於嘉老山示範公墓現有墓基規劃寵物骨灰樹葬專區，辦理寵物骨灰樹葬事宜」，明顯與法令不符，因此依地方制度法函告該條文無效，讓公所無法接受。

草屯鎮長︰政府要跟上時代

洪國浩表示，嘉老山示範公墓面積廣達廿一公頃，在有剩餘空間下規劃寵物骨灰樹葬區，可省去另覓土地的麻煩與爭議，人與寵物樹葬區仍有區隔，骨灰同樣回歸自然，符合環保訴求。

鎮代蔡銘軒認為，公所提供民眾處理寵物往生的去處，比任意丟棄或埋葬要好；賴姓寵物飼主也強調，非都市土地使用管制規則是民國六十多年的產物，應該跟著時代進步修正，讓寵物也能有所善終，民間早已有寵物墓園、納骨塔，可以接受草屯公所的構想。

縣府民政處則表示，行政院農委會去年七月曾函示，殯葬管理條例與相關自治法規，仍以處理人之遺體為規範對象，不宜規範寵物殯葬處理事宜，應另訂自治法規加以規範，目前農委會也召集相關機關研議修訂相關法規，希望得於殯葬設施內規劃施設寵物殯葬專區，法令未修改前，仍須依法行事。

至於台北市殯葬管理處、宜蘭縣政府所設的寵物樹葬專區，設置地點也是在公墓外，但又緊鄰公墓之處，建議公所另於公墓外適當地點規劃寵物樹葬專區。