〈中部〉雲縣府標售15筆地 達榮聲請查封10筆

2017-08-11

〔記者林國賢／雲林報導〕達榮公司再聲請查封雲縣府計畫標售雲林高鐵特定區內十筆土地，標售底價近十三億；縣長李進勇感嘆達榮一再聲請查封縣府標售土地，影響財政運作，公平正義何在？

林內焚化廠仲裁縣府需分二期支付達榮公司廿九．五億，第一期縣府連本帶利已償還十七億七千多萬元；第二期本金需還十四．五億，縣府拒付，達榮自一○三年起聲請查封縣府土地，縣府則提出債務人異議之訴反制，今年六月台南高分院二審判決雲林縣政府敗訴。

縣府上月廿四日辦理雲林高鐵特定區十五筆建築用地標售，原預定前天開標，但達榮公司以仲裁債權人向法院聲請查封其中十筆，只有五筆走標售程序。

縣府地政處長蘇瑞元表示，被達榮聲請查封十筆土地面積四萬四千多平方公尺，標售底價十二億九○五○多萬元。縣府財政處長張裕忠表示，這十筆土地標售被阻止，短期間並不會影響縣府財政運作，但長期而言，縣有地被查封拍賣，恐造成公有地被低賣，影響縣府資金調度，也損害縣民權益。

李進勇表示，林內焚化廠縣府連同賠償金與年利率五％利息，支付金額將達四十多億，對窮困的縣庫是極沈重的負擔，尤其縣府每每標售公有地解決財政困境，卻遭達榮惡意聲請查封阻擾，而林內焚化廠是因環評被法院撤銷，達榮至今未補正環評，卻仗著仲裁判斷書對縣府予取予求，公平正義何在？

張裕忠說，林內焚化廠仲裁賠償案，縣府第一期支付十五億本金，二億七六五一萬多元利息；第二期須支付十四億四一八七萬多元，縣府已償還本金二億三一六四萬，利息五億四五五四萬多元，尚積欠十二億一千多萬元本金。