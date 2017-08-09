〈南部〉10大易肇事路段 永康中華路最危險

2017-08-09

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警局交通大隊運用大數據分析轄內車禍事故狀況，並公布去年全市十大易肇事路段，前三名依序為永康區中華路（四○八件）、永康區中山南路（二四一件）與中西區西門路（二一二件），並指去年車禍死亡人數達一七七人，要對症下藥、推動各項道安工作，以降低車禍傷亡人數。

去年南市十大易肇事路段分別為永康區中華路、永康區中山南路、中西區西門路、中西區府前路、永康區中正南路、安南區安和路、北區公園路、北區西門路、永康區中正北路、安南區安中路。

其中肇事率第一名的永康區中華路，是連接永康與東區的主要幹道，平時車流量大、車速快，交通情況複雜，所以肇事率偏高，平均每天發生一點一次車禍。

彙整事故 剪輯成案例宣導短片

交警大隊針對轄內十大易肇事路段、肇事原因與易發生事故時段，彙整事故發生的路口監視器及行車記錄器等畫面，剪輯成案例宣導短片，包括酒後駕車、行人違規、違規停車、闖紅燈、逆向行駛與機車未依規定兩段式左轉等六大項，期藉由實際案例畫面，讓用路人知所警惕，並在這十大易肇事路口的大型電子看板播放，提醒民眾提升交通安全觀念。

去年車禍死亡人數 達177人

交警大隊統計，去年南市車禍死亡一七七人，比前年一六三人多出十四人；其中以機車、高齡者及行人事故三者所佔比例最高。肇事時段集中在上、下班尖峰時段；肇事原因前三名依序是未依規定讓車、未注意車前狀況、違反號誌管制或指揮。

交警大隊長陳建民提醒駕駛人，熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定，千萬勿開車上路，也勿闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、超速，並保持安全距離與間隔；行車務必開大燈，隨時注意前方狀況，採取必要安全措施，遇高齡長者及行人時，請多一分禮讓與關心，以維護用路安全。