〈北部〉桃園市高第一人 南崁蕭宏峻拚上陽明醫學系

2017-08-09

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕大學指考昨天放榜，多所國立高中表現亮眼，武陵有六人考上台大醫學系、一三四人錄取台大，中大壢中則有十四人上台大，桃園高中廿六人錄取台大；私立學校表現也不遑多讓，復旦中學十人錄取台大；市立南崁高中蕭宏峻錄取陽明大學醫學系，成為市立高中首名考上醫學系的學生。

指考加學測 武陵8生錄取台大醫科

武陵高中學生何欣、李宜潔、陳柏翰、林哲賢、李岳馬、湯博傑等六人錄取台大醫學系，連同透過學測錄取的陳柏翰、林哲賢，共有八人錄取台大醫學系；另有卅四人指考錄取陽明等校醫學、牙醫系，總計錄取台大、清大、交大、成大、政大等共三六三人。

桃園高中有廿六人錄取台大，台清交成政等有四二八人，其中殷顗茜錄取台大工商管理系，杜采薇、謝馥暄、莊儀貞、韓岳樺、杜星儀、游迎澤、戴維揚等七人上台大政治系，陳潔恩台大外文系；學測考五十八級分的韓岳樺再戰指考，錄取台大政治系。

國立陽明高中錄取國立大學一○二人，其中台大兩人、清大一人、交大一人、成大四人、政大兩人。

中大壢中錄取台大十四人，李宛蓉、藍心佑、劉汶瑜錄取台大法律系，李柏賢台北醫學大學牙醫系，楊沁文中國醫藥大學牙醫系，郭子揚中山醫學大學牙醫系，張芸蔓長庚大學中醫系，李兆東台大職能治療學系，楊丹妮台大心理系，黃日新台大工程科學與海洋工程學系。

內壢高中錄取台大四人、清大七人、交大三人、政大六人、陽明一人、成大十二人；美術資優班有廿三人上北藝大、台藝大等國立大學。

復旦高中有十人錄取台大，連同先前繁星、學測，七人錄取醫學系，卅三人錄取台大，另有十二名學生可達台清交錄取標準，但選擇就讀海外大學，包括美國密西根大學安納堡分校、香港中文大學、英國倫敦國王學院等頂尖大學。

私立大華中學學測以七十三級分錄取台大材料工程學系的吳昱賢，最後棄台大，選擇北京清華大學材料工程學系。