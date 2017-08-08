〈台北都會〉北捷淡水線、板南線免費上網開通 實測卡卡的

2017-08-08

免帳號密碼 無上網次數限制

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕趕在世大運登場前，台北捷運淡水信義線、板南線的車站及車廂，八月起提供全新Wi-Fi，民眾可一鍵式登入「TPE-Free AD Wifi」，免輸入帳號、密碼，每次使用需點擊廣告，即可免費使用卅分鐘，無上網次數限制。提供這項服務的全林實業公司表示，預計十一月底台北捷運全線開通。不過，記者昨天實測發現，車廂移動時仍有斷線狀況，而且「一路卡卡的」。

業者：11月底北捷全線啟用

該服務採遠傳電訊4.5G網路，全林實業總經理林全馳解釋，以前Taipei Free沒有管理使用者頻寬，會搶到其他人的頻寬，現在每個車廂則會提供70M的網路速度，預計一個車廂供一百個人使用，因此每個使用者會限制上傳3M、下載1M速度，在穩定狀態下，可以觀看YouTube，但不開放瀏覽情色網站。

不過，記者昨晚實測發現，用手機連線「TPE-Free AD Wifi」，在捷運站連線穩定，民眾只要一鍵登入即可立即連線，連線後可觀看解析度720p的影片，但無法運轉到1080p影片，進入車廂時運行容易出現斷線狀況，須不停重新登入，用筆電實測，也發生同樣情況。

此外，民眾每次使用這項服務，仍需點擊廣告；對此，資訊局主秘陳慧敏則坦言，該計畫市府不出一毛錢，加上考慮公務預算有限，每個民眾都希望用免費Wi-Fi、且仍有好品質，是不可能的。

兒童新樂園、貓纜等也將上線

今年五月全林實業與台北捷運公司簽約，提供Wi-Fi服務共計五年，八月中淡水信義線、松山新店線將啟用，貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋、中山地下街、敦化地下街等處，也將陸續上線；林全馳透露，未來也將爭取於高雄捷運提供服務。