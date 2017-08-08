〈北部〉花蓮6億造香榭大道 遭審計室檢討

2017-08-08

花崗岩鋪面就要3億多

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府利用已整治完成的自由街排水箱涵及現況道路，打造以人行徒步為主的「日出觀光香榭大道」，一點四公里總經費卻高達六億三千多萬元，其中鋪面工程花崗岩經費就高達三億六千多萬元，造價太昂貴被審計部花蓮審計室檢討，認為縣府要自籌龐大經費卻無支應的財源，恐排擠其他施政經費。

縣長︰千年不會壞

對於外界對於鋪面昂貴的質 疑，花蓮縣長傅崐萁五月間在議會中答詢縣議員的質問說：「這建設百年、千年不會壞，若算一千年不壞，一公里平均每年成本約四十萬，但為花蓮帶來的效益是非常大」。認為這能為花蓮提昇整體的都市形象及觀光收益，東大門夜市就是例子。

建設處︰未排擠其他預算

縣府建設處代理處長鄧子榆則說，日出大道是針對自由街進行道路工程改善，也屬於年度道路工程預算內，因此編列在「全縣道路橋梁、交通設施等興建改善及維護工程」的年度重大建設計畫。他認為，縣內道路工程每年都編預算施作，優先進行急迫性、重大工程，不會有排擠其他道路預算的問題。

審計室︰無明確財源

審計室近日公布去年花蓮縣政府決算總決算審核報告，針對日出香榭大道提出停車空間過遠、重大計畫遲未明確決定交通動線施作內容、以及龐大經費卻尚無明確支應的財源，恐排擠其他施政計畫所需經費等意見。

報告認為，此計畫屬於重大施政計畫，計畫施作範圍的交通動線、後續道路施作的斷面設計、材料及工法選用迄今遲未確定，與經費息息相關，不僅不利計畫進行，也引發民眾質疑。

報告指出，花崗石鋪面工程龐大經費，尚無明確支應的財源，依法重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案的成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用說明，始得編列概算及預算案，但鋪面花崗石經費高達三億多元，由縣府自籌辦理，對此龐大經費，縣府迄今尚無明確支應的財源。

而縣府今年度以追加預算五千萬元作為香榭大道的自籌經費，其中以「全縣道路橋梁、交通設施等興建改善及維護工程」預算經費二千萬元，充作其中一部份的財源，已占今年縣內道路預算經費六千萬元中的百分之三十二點八七，恐排擠縣內道路工程原有施政計畫所需經費。