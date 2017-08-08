〈北部〉榮光路私娼寮 縣議員張春鳳：歷史的悲苦產物

2017-08-08

〔記者黃美珠／湖口報導〕在湖口營區旁眷村長大的前湖口鄉長、新竹縣議員張春鳳直言，榮光路和勝利路私娼寮的形成是有其歷史背景，某種程度算是大時代下的悲苦產物。畢竟食色性也，面對榮光、勝利路過往的豔名，以及現在被強制被拆除的狀況，她最心疼的就是住在這裡的榮民們，特別是有至少三人都年過八旬了，因為拆除必須另外安置。

張春鳳說，自己兩、三歲左右隨父母從高雄鳳山搬到湖口營區旁定居，從懂事開始就看到很多榮民伯伯們在這裡想要找到的慰藉，但是依舊有人因為薪水有限而不可得，只能坐在榕樹下眼睜睜看著別人走進去尋芳，自己的月薪卻是吃幾碗麵就沒了，那種離鄉背井卻連基本人權都沒有的淒涼，讓她感到不捨。

張春鳳說，民國卅八年國軍撤退來台，最盛時曾有高達十一、二萬官兵群居在湖口營區周邊。但是這些當年的年輕戰士們，當時國家追求「反攻復國」的前提下，是被禁止跟在中國的家人聯繫，也被禁止在台結婚的，直到民國五十幾年間才「開放」准許結婚。

她說，不論是在不准結婚前，或是開放結婚後，這些官兵他們都有正常的生理需求，只是隻身逃難來台，有的甚至因為作戰而身體成殘，軍人薪水又差、言語不通，再加上後來年紀大了要婚根本困難，以致於最後他們能尋求的慰藉，也就是這些便宜的私娼，才會出現這個豔名遠播的「軍營外的春天」。

近年警方不斷掃蕩，現在年輕的軍人也不再來這裡了，反而是外勞或資力比較有限的本勞來這裡捧場。

張春鳳說，壓倒榮光路私娼寮的最後一根稻草，除了今年警方查緝色情被妨害公務挑戰到，最重要是受民國八十六、八十七年間凍省的後續效應影響，國家政策就是要凍結這裡的國有地買賣、承租等以收回，所以才會有這兩個月的強制拆除佔用公有地的違建戶動作。