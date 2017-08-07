〈中部〉教育部同意 樟湖、華南轉型實驗國中小

2017-08-07

〔記者詹士弘／雲林報導〕樟湖國中小及華南國小多元發展，早是雲林縣的特色國中小，今年再接再厲，獲教育部同意轉型為實驗國中小學。教育處長梁恩嘉表示，實驗學校要與在地結合，支持學校發展特色但也會好好把關，以確保品質及孩子受教權。

梁恩嘉表示，雲林目前有潮厝、山峰華德福國中小是實驗學校，今年再加入樟湖國中小及華南國小，未來還會輔導大埤仁和國小發展成混齡教學的實驗學校，教育處鼓勵實驗學校多元發展，但希望學校與在地結合發展成為自己的特色。

雲縣教育處盼課程融入茶文化

梁恩嘉指出，除實驗學校外，今年虎尾拯民國小也成為雲林第一所公辦民營的學校，希望學校勿忘拯民與空軍關係密切，在發展的過程中，要把空軍的光榮發揚光大；另教育處也積極輔導蔦松國中朝公辦民營發展，希望成為真正的藝術高中。

針對樟湖、華南今年成為實驗學校，梁恩嘉期待兩校能融入在地茶葉文化，生根自然生態的探索文化，並朝國際化及強化服務方向努力。

梁恩嘉將召集相關實驗學校校長盤點出未來發展主軸與系統，希望能發揚雲林在地感覺，教育處也會支持更大的開放，同時做好把關，避免學校多元開放時走偏方向。

華南與樟湖校長陳清圳表示，轉型實驗學校後，學校的兩大主軸包括改善教學方法，翻轉教育首重事先備課，讓教學更有效率；另要強化孩子的熱情，要樂觀、主動與積極，培養獨立自主的精神，課程包括登山、單車走讀，就是希望學生從行動中強化領導能力和心智，以及解決問題的能力。