〈中部〉代理教師缺很大 嘉縣國中小需602人

2017-08-01

新學年國中138人、國小464人

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣國中、小教師「缺好大」！今年新學年合計需六百○二位代理教師，由於缺額實在太多，山區特偏遠學校憂心，要招考多次，才能補足缺額，恐怕開學了，還在找老師。

受少子化衝擊，嘉縣國中、小年年減班，為避免出現超額教師，教育處早就實施教師員額控管，不再招考正式教師，致目前全縣國小教師有兩百七十二個缺額，國中也有九十四個缺額。教育部推動合理教師員額政策，另補助嘉縣國中四十四個、國小一百九十二個名額，致新學年國小代理教師需求高達四百六十四位，國中也有一百三十八位。

國小部分，缺額人數前三名為水上國小十三人，其次為新港、太平國小都是十一人，比率以太平國小最高，全校十三位員額缺了十一人，瑞豐、柴林、太和、光華國小也都達到五成。

太平國小校長黃彥鈞指出，該校是實驗學校，須認同治校理念才會加入教學團隊，連正式老師都不是靠積分分發，要經過甄選，代理教師素質整齊，今年就有三位代理教師考上其他縣市正式教師；今年第一次招考代理教師就錄取十位，剩下體育專長代理也在昨天甄選出爐，新教學團隊八月一日正式上陣。

山區國小只盼開學前能補齊

不過其他學校就沒有如此樂觀，另一所山區國小就有辦理五次招考的心理準備，只盼開學前能補齊老師。國中缺額部分，以布袋國中十人最多，東石、六嘉國中都是八人居次，比率最高的是大埔國中小國中部，十二個員額就少了八個人。

嘉義市教育處學務管理科長林淑華說，嘉市今年國小代理教師缺額九十六人，其中含五十五人為教育部的合理員額，已全數徵選完畢；國中代理教師缺額約二十人，多數學校因續聘表現優良代理教師，今年較少開缺，目前沒有老師不夠的問題。