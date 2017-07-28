〈北部〉大溪員樹林國小旁蓋納骨塔 居民反對

2017-07-28

〔記者周敏鴻／大溪報導〕帝旺開發公司有意在大溪區員樹林國小附近新建「佛國淨土文創園區骨灰（骸）存放設施」，居民揚言反對到底，市議員楊朝偉也質疑業者搞小手段騙人；對此，帝旺開發公司人員表示，當地是存在已久的亂葬崗，打造園區「是幫這塊土地善後」，「把亂葬崗變成佛陀園區，對地方發展不是更好嗎？」

楊朝偉批評說，帝旺開發公司日前舉辦關懷弱勢慈善餐會，邀請里長、居民參加，根據出席里長的反映，原本懸掛的「慈善餐會」布條，被悄悄改掛「建設說明會」，讓出席餐會的地方人士，都莫名其妙成了支持建設納骨塔，「根本就是用騙的！」

楊朝偉說，在學校附近興建納骨塔，家長、里民都憂心不已，帝旺開發公司不但沒有說清楚，甚至想用欺騙的方式，「偷渡」申請需要說明會的程序，業者居心叵測才引起居民的強烈反彈；反對的居民也說，要集結反對力量發出怒吼。

市議員陳治文也表示，員樹林國小周邊界址，與「佛國淨土文創園區骨灰（骸）存放設施」預定地僅距離一百九十五公尺而已，不符合法令規定的三百公尺以上，會監督市府不得核准申請案。

開發公司：可一併解決亂葬崗問題

帝旺開發公司人員解釋說，該公司是由宗教團體「大道佛乘宗」創立，預定地約三千二百餘坪，有二百多座無主的先人墳墓，設立園區就是盼讓無主先人有地方安息，未來將開挖地下五層，清出白骨後設立萬善同歸所，解決當地亂葬崗的問題，這也是「幫這塊土地善後」。

帝旺開發公司表示，將於卅一日在三元活動中心召開說明會，希望居民理性聆聽簡報，讓他們有溝通說明的機會。