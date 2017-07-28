〈中部〉除役F-5E下鄉 裸機15年很「落漆」

2017-07-28

軍人忠靈祠3戰車 解說板一片空白

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣鹿草鄉軍人忠靈祠、竹崎鄉竹崎親水公園，展示戰鬥機、戰車等國軍除役軍備，有民眾發現，展示的軍備本體普遍有鏽斑，戰車履帶縫隙長雜草，部分零件鬆脫，若孩童不慎觸及銳角處恐受傷，這些曾經叱吒風雲的軍備除役後「落漆」像破銅爛鐵，讓人心疼。

鹿草鄉軍人忠靈祠採公園化設計，民國九十年完工時，縣府向軍方爭取M24霞飛輕型戰車、M41華克猛犬戰車、M108自走砲車在園區內展示，目前三輛戰車外觀同樣斑駁、解說板因日曬褪色呈一片空白，失去陳設初衷。

戰機鏽斑 竹崎公所：保養需10萬元

竹崎親水公園內八二三砲戰紀念園區，展示F-5E戰鬥機及M24霞飛輕型戰車，鋼板漆面已斑駁、堆積落葉，戰車履帶雜草叢生，右後方履帶擋泥板遭破壞，徒手即可輕易甩動，若孩童碰觸銳角處可能被割傷，衍生安全疑慮。

縣府民政處長陳宏基說，八月底前編自籌款八萬元，保養忠靈祠除役戰車、架設新解說板；竹崎鄉代理鄉長郭良江表示，戰車、戰機分別在八十五、九十一年由公所向軍方爭取進駐親水公園，尚未整體上漆保養，粗估金額至少十萬元，今天會派員除草、維修損壞處，明年元月才有經費養護。

梅山5件除役軍備 明年編預算養護

梅山鄉梅山公園原展示多件除役軍備，鄉公所建設課長江和錫說，六年前園區完成文學步道等景觀後，僅留F-5E戰鬥機展示，勝利女神飛彈、開陽軍艦海錨等五件除役軍備，移到梅山國中中學路舊校址放置，戰機當年有上漆保養，目前狀況良好，其餘出現斑駁，明年度將編列預算養護。

研究軍史多年的南華大學國際事務與企業學系副教授楊仕樂認為，國軍軍備除役後，常被當廢鐵拍賣，少數陳設公園等地，但多未妥善保存，向來被軍事迷所詬病，且解說板多為基本的部件、規格說明，展品淪為「鋼鐵空殼」，若除役品的服役單位、戰績等還可考，建議加註在解說板上，加強歷史教育。