〈北部〉宜蘭童玩節過一半 票房不如預期

2017-07-22

現僅15萬人次 今年恐再創新低

〔記者張議晨／宜蘭報導〕近來屢飆高溫，過去被視為消暑勝地的宜蘭童玩節，票房不如預期，本月一日開幕後，今天活動期過了一半，遊客數只有十五萬人次，「下半場」如果仍未起色，今年入園人數恐再創新低。

宜蘭縣政府主辦的童玩節，民國九十五年湧入逾八十六萬人次，之後逐年下滑，九十六年五十一天活動，剩下三十三萬人次，去年四十四天，遊客數三十六萬餘人，是歷年次低紀錄。

本屆童玩節為期四十四天，今天進入第二十二天，入園累計人數十五萬人次，距離四十五萬總遊客數目標，還有一大段距離。

酷暑、住宿、交通 降低民眾遊興

童玩節發言人張曜顯分析，本月一日起有國考、指考報到，降低大家出遊意願，另外，酷暑、國內旅遊住宿費用高及雪隧塞車刻板印象，多少會影響到童玩節票房。

八十五年開辦的童玩節，雖有極高知名度，各縣市陸續推出戲水園區搶客，像是花蓮縣知卡宣園區主打免費入園，大台北地區戲水遊樂場推陳出新，各主題遊樂園削價競爭，瓜分不少童玩節客源。

縣府加強網路媒宣 辦慶典衝人氣

張曜顯說，其他縣市活動雖辦的熱熱鬧鬧，但深度普遍不如童玩節，以今年為例，童玩節主辦單位邀請五大洲演出團隊來台，七十％展覽供遊客互動體驗，原創性與多元化是外界難以模仿的地方。

張曜顯說，童玩節活動時間還剩一半，「最艱困的時期都過了」，預估接下來入園人次會越來越多，宜蘭縣政府會加強網路媒宣，例如八月一日原住民族日、八八父親節，舉辦系列慶典拉抬人氣。

童玩節票房若持續低迷，各界檢討聲浪可能接踵而至，張曜顯說，童玩節創造的周邊效益，超過縣府投入成本的五倍，帶來許多無形的效益，主辦單位將精益求精，尋求永續經營。