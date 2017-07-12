〈北部〉市民卡新服務 寶寶健康查詢上線

2017-07-12

適用零至六歲嬰幼兒

〔記者陳昀／桃園報導〕新手爸媽看過來！桃園市民卡七月新功能上線，「寶寶健康查詢功能」即日起試營運一個月，適用對象為零至六歲嬰幼兒，設籍桃園市的家長只要在市民卡APP或網站登入，就能一手掌握子女的健康狀態，特別的是，還有接種疫苗的通知提醒，向衛生局申辦後，約七個工作天就能開通服務。

有效提醒疫苗接種時間

衛生局綜合企劃科科長陳效君表示，由於市民卡要滿七歲才能申辦，為了擴大服務零至六歲幼兒，因此推出「寶寶健康查詢功能」，該年齡層的幼兒因常須接受疫苗接種、健康篩檢等，過去家長都是持「預防接種黃卡」，一不注意很容易超過時效，這項功能可以有效提醒，讓新手爸媽不會錯過幼兒的疫苗接種時間等。

陳效君指出，「寶寶健康查詢功能」能協助記錄、整合幼童的健康狀況，內容包含幼童的預防接種紀錄、健康篩檢資料、牙齒塗氟紀錄、成長發育資料等，家長可隨時查詢，還有疫苗接種提醒、逾期未接種疫苗的催種提醒、衛生教育資訊等，可有效為幼童做好健康防護；兒童整合性健康服務資料，除了有健康篩檢日期，也會附註醫療院所、醫師的綜合評估結果，而牙齒塗氟資料則提供自二○一三年至去年的日期紀錄。

她說，這項功能不但整合幼兒的多項健康資訊，且不限幼兒人數，開通功能後，家長可登入市民卡APP或網站上的「市民服務」↓「全民愛健康」，進入服務頁面，就能自由點選相關資料，預計試營運一個月，期間再做微幅修正、調整。

衛生局表示，「寶寶健康查詢功能」僅限父母或監護人開通，設籍桃園的市民若想申辦，可至區公所或圖書館申辦市民卡，並索取「寶寶健康查詢功能」的申請表，已有市民卡者，可直接向區公所、衛生所、戶政事務所、圖書館索取申請表，法定代理人填寫完成並簽章後，再送至衛生局，或由前述任一機構代理收件，經審核後，系統會自動通知是否申請成功，預估約需七個工作天。