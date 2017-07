〈台北都會〉台灣在這裡 1015人搖滾破世界紀錄

2017-07-03

外交困境下 讓世界看見台灣

〔記者沈佩瑤、周彥妤/台北報導〕中國持續打壓,台灣國際外交處境面臨嚴峻挑戰,日前更發生台巴斷交案。昨天上午當台北市政府前市民廣場一五九位鼓手敲下第一聲響,現場一○一五位搖滾樂手用壯闊、熱情的搖滾樂,為八月的二○一七台北世大運鳴槍沸騰,上千樂手向國際大聲唱出「I Am Here」,我們在這裡,台灣在這裡,要讓世界看見台灣。現場主持人也在最後大聲宣布,這次參與人數不僅是台灣最大搖滾樂團,更已突破世界紀錄。北市府表示,「已打破去年中國創下的九五三名搖滾樂手共演紀錄!」

最小萌帥2歲 打鼓虎虎生風

世大運將於八月十九日登場,暖身活動「搖滾世大運」昨吸引逾千名樂手頂著烈日,以搖滾共演方式支持世大運;其中,年紀最小的共演者「萌帥」只有兩歲,但打鼓打得虎虎生風,展現過人搖滾萌力;還有來自日本的樂手,用行動支持台灣,為世大運集氣。共演者中臥虎藏龍,四歲林小弟弟學鼓僅一年多,卻已在多項賽事奪獎,今年四月也代表台灣前往印尼演出。

支持世大運 為我們的選手加油

參與樂手來自台灣各地,遠從雲林而來、十一歲的周鼎曜,鼓齡四年便考取街頭藝人證照十一張,還擁有近萬人追蹤的粉絲專頁。另一位民眾賴爸爸陪同小學五年級的兒子共襄盛舉,他表示接下來一定會帶兒子去看世大運,「為我們的選手加油!」

另外還有十四所高中、大學社團報名參加,充分展現台灣年輕活力,許多參與者都說,這是台灣首次千人搖滾共演,不來太可惜。

打破中國953人搖滾共演的紀錄

指導老師「亂彈」樂團團長童志偉說,千人搖滾演出全球僅義大利、中國做過嘗試,在台灣還是首次。北市府昨統計人數宣布,鼓手一五九位、吉他三三七位、貝斯四十八位、鍵盤廿六位、主唱三○八位、其他(例如口風琴)一一二位、管弦樂廿五位,共一○一五位樂手參與共演,「已打破去年中國創下的九五三名搖滾音樂人共演紀錄!」而為千人準備樂器更是一大難題,開南商工一百位同學自願扛下這項超級任務,在卅度高溫中完成五百件樂器設置與拆解工作,達成創舉。開南老師謝麗芳說,大家在艷陽下完成千人搖滾,當鼓手齊奏時心中好感動,也很有成就感。

世大運執委會執行長蘇麗瓊昨天帶領十九位市府首長報名搖滾世大運主唱,她致詞時表示,感謝參與演出者不畏艷陽,用搖滾樂的熱情給世大運選手加油打氣。

高歌 I Am Here 全場熱血沸騰

董事長樂團主唱阿吉、四分衛主唱阿山及林易共同創作《I Am Here》原創曲,歌詞寫著「I Am Here 我能夠做得好,I Am Here我能夠飛得高」,傳達出永不放棄、堅持到底的運動家精神。林易昨天也到現場參與共演,受到現場千人共演的感動,由於情緒過於緊繃,唱到一半時也不禁哽咽落淚。千人共演的澎湃場面,就連平時一本正經的市府官員也沸騰,共有十九位市府首長出席響應,不由自主跟著節奏搖擺身體、大聲獻唱,現場歡聲雷動。

北市觀傳局長簡余晏表示,搖滾世大運展現台灣人的團結力量,將剪接成國際宣傳片,讓世界看見台灣。