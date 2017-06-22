〈台北都會〉世大運母火引燃 柯︰台北已做好準備

2017-06-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運倒數五十七天，廿日在義大利杜林舉辦聖火母火引燃儀式，由台北火炬手朱木炎手持聖火火炬起跑，接下來聖火會陸續傳遞至義大利拿坡里、泰國曼谷與韓國大邱，預計廿九日回到台灣，傳遞上玉山後展開環台，並在開幕日回到台北，加入表演。

世大運母火點燃儀式在原民團體「蒂摩爾古薪舞集」結合火與舞蹈的演出中揭幕，首先由義大利中央大學體育總會杜林分會主席Ricardo D’Elicio點燃火炬，交給國際大學運動總會（FISU）主席Oleg Matysin，遞給台北市長柯文哲，最後再交給台北火炬手朱木炎。

柯文哲以英文致詞表示，二○一七台北世大運即將於八月十九日正式開幕，經過六年多的努力籌備，台北已做好準備，迎接這場國際賽會；本屆世大運經FISU與執委會討論後，擇定從第一屆世大運舉辦城市義大利杜林引燃母火，極具歷史傳承意義，最後他也再次歡迎大家到台灣觀賞精彩的運動賽事，感受台北豐沛的人文風情。

在朱木炎手持聖火火炬起跑後，杜林火炬手們將在途中接力，沿著杜林大學、埃及博物館及Valentino城堡的路線傳遞火炬。接著將由唯一在世大運柔道項目奪金的台灣選手王沁芳，把聖火傳到下一個舉辦世大運的城市義大利拿坡里，廿五日至泰國曼國、廿八日抵達韓國大邱。

預計廿九日由跆拳道選手陳怡安、陳詩欣傳遞回到台灣，再由十位海選出來的素人火炬手登上玉山後展開環台，在台灣的路線還會呈現「L、O、V、E」。