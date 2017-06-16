〈台北都會〉富邦官派獨董名單 藍綠都有意見

2017-06-16

〔記者何世昌／台北報導〕北市府因持股富邦金控十三％，包含金控及其子公司，將派北市大陸小組成員張榮豐、前土銀董事長吳繁治、前政院副院長吳榮義等七人出任獨董，每人月薪逾十五萬元，今開股東常會追認。但對此，國民黨市議員徐弘庭批，獨董名單顯綠傾，是提前佈局選舉；民進黨市議員許家蓓指出，兩岸關係險峻，現還刻意安插兩岸背景人士，柯市府意圖不軌。

富邦集團獨董每三年一任，上屆獨董任期本月屆滿；北市府握有十三％富邦金控股份可派兩席獨董，而轄下子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券，共可派九席獨董。

官派獨董昨曝光，九席共推七席，其中兩席兼任。富邦金控部分包括張榮豐、吳繁治，富邦銀行則有簡明仁、吳繁治（兼任）；另外，富邦人壽為周鐘麒、張榮豐（兼任），富邦產險為李中彥、翁建仁，富邦證券為吳榮義。

徐弘庭指出，張榮豐於李登輝時代延攬入總統府、扁時代擔任國安會副秘書長，深耕兩岸。張亦是戰略、賽局高手，其籌組的「台灣戰略模擬學會」於台北市長選舉期間，幕後幫柯文哲操盤；選後出任北市府大陸小組成員。

至於吳繁治則於李登輝時期任台灣土地銀行董事長；吳榮義曾任扁政府行政院副院長、台灣期貨交易所董事長。徐弘庭質疑，獨董名單綠傾、酬庸，更是提前佈局選舉，「張榮豐代表腦袋、吳榮義代表金脈」。

許家蓓則指出，富邦集團收購中國華一銀行，兩岸互動緊密，柯市府安插「兩岸人士」出任獨董，表面上看似有助於公司業務；但如今兩岸關係險峻，此一人事安排，不禁令人懷疑柯市府是處心積慮佈局兩岸、自抬身價，要搶蔡政府兩岸舞台。

財政局長陳志銘表示，僅吳繁治、簡明仁是財政局評估經歷推派，其餘由市長室遴選；北市府發言人劉奕霆表示，富邦獨董以專業取向，並無其他考量。