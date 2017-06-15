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〈台北都會〉高職生魯佳寶 獲法國攝影賽佳作

2017-06-15

〔記者翁聿煌／新北報導〕莊敬高職影視科二年級學生魯佳寶，首次參加國際級的法國「巴黎Px3 2017攝影大賽」，兩張參賽作品從八十多個國家、數千件作品中脫穎而出，獲得相當於佳作的榮譽獎，相當不易；魯佳寶說，意外過世的齊柏林是父執輩的攝影大師，他要向前輩看齊，希望未來自己也能在空拍界一展身手。

法國「巴黎Px3攝影大賽」被美國攝影雜誌譽為歐洲最大攝影比賽，台灣歷年來有許多職業及業餘攝影師參賽，今年才十七歲的魯佳寶，國三開始認清自己對攝影的興趣，選讀莊敬電影電視科，除在學校研習專業理論和技術，生活中也隨時用心尋找稍縱即逝的美麗畫面。

他這次參展作品之一，是去年搭捷運返家途中，注意到捷運站內的保全員，認真維持上下車乘客動線安全，他立即拿起相機瞄準，魯佳寶說，當時保全員大聲問他「你在拍我嗎？」讓他嚇一跳，以為捷運站內不准拍照，但仍硬著頭皮說是，沒想到保全員竟說「那就幫我拍帥一點！」

當天保全員擺出畫面中的姿勢，維持快三分鐘一動也不動，魯佳寶用慢快門，形成人群移動的流影，然後用後製將主角以彩色呈現、其他部分維持黑白，塑造出這張趣味的傑作。

另一張是他去年暑假在美國黃石公園的「黃石下瀑布」所拍的風景照，他以長鏡頭捕捉瀑布遠景，下午的光線形成峽谷和瀑布的層次感，氣勢驚人的瀑布水霧加上焦距清晰，同樣拿到佳作。

初試啼聲就得獎，他十分興奮，希望自己在攝影專業持續精進，留下永恆攝影創作。

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  • 魯佳寶獲得法國巴黎Px3攝影賽佳作。（記者翁聿煌攝）

    魯佳寶獲得法國巴黎Px3攝影賽佳作。（記者翁聿煌攝）

  • 魯佳寶參賽作品之一「黃石下瀑布」。（魯佳寶提供）

    魯佳寶參賽作品之一「黃石下瀑布」。（魯佳寶提供）

  • 魯佳寶鏡頭下的捷運站保全員充滿趣味性。（魯佳寶提供）

    魯佳寶鏡頭下的捷運站保全員充滿趣味性。（魯佳寶提供）

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