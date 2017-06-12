〈台北都會〉少子化拚招生／新增熱門科系 大學轉攻職場人才

2017-06-12

〔記者俞肇福／新北報導〕少子化與市場就業的考量，基隆市的公私立大學、學院都面臨招生嚴峻考驗，有的將科系轉型或增設新科系搶學生，有的將招生情況不佳的科系減班或裁撤，就連老字號的招牌科系，也不敵市場潮流而熄燈。

私立崇右技術學院，今年六月停招五專生，申請成立崇右影藝科技大學已獲核准，預定八月掛牌，現有的五專一年級學生，將讀到畢業為止。

民國五十四年成立的崇右企專，成立之初僅有五專部，設有企業管理科、會計統計科、銀行管理科，後來陸續增設國際貿易科、商業文書科，電腦發明後，增設資料處理科，這個階段剛好趕上台灣經濟起飛，許多中小企業、貿易公司需要國貿、會統人才，當年崇右企專學生一畢業就能找到工作。

除了學生就業容易，由於商業科系多為女生就讀，包含電影明星劉瑞琪、演員傅娟、向麗雯、主持人張月麗等知名女星，都是崇右校友。

民國九十二年崇右企專申請改制學院，有感於商業科系市場競爭大，董事長林金水主導學校應該轉型另闢戰場，學校逐年增設休閒事業經營系、視覺傳達設計系、商品設計系、演藝事業系、表演藝術系，並請來知名導演李祐寧、虞戡平等人授課；前幾年，藝人明道進入崇右表演藝術系就讀，外界才驚覺，靠商業科系起家的崇右學院已經轉型為生活、設計與影藝學群的學校。

國立台灣海洋大學前年申請設立觀光系，專攻近幾年火紅的郵輪觀光市場，安排學生上船實習，因應國內蓬勃發展的文創熱潮，去年則申請設立海洋文化創意設計學系，招收一班學生；前身為德育護專的私立經國學院，今年增設口腔衛生照護系，並將原本的老人福利系改名為高齡照顧福祉系，搶攻長照市場。