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〈南部〉市府輔導鱸鰻產業升級 產值近2億元

2017-05-30

市價每斤八百元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來，日本鰻魚苗捕獲量大減，滋補聖品鱸鰻口感、風味佳，連帶產業趁勢崛起，市府動保處成立鱸鰻養殖輔導小組，輔導鱸鰻產業升級，市價每斤高達八百元，經濟產值近兩億元。

動保處長徐榮彬表示，鱸鰻是一種降海型洄游性魚種，每年清明節從出海口上溯到河流，長大後再回到大海產卵，體型比日本鰻大，可達十至廿多台斤，肉質Ｑ彈更紮實、膠原蛋白及油脂更多，且營養價值高，可製成藥膳、油煎、蒲燒鰻，九成民眾認為比較好吃。

徐榮彬指出，鱸鰻早期曾因過度捕捉致數量銳減，一度被農委會列入保育類動物，但因經濟價值高，解除保育禁令後，一度有人養殖，卻因交易頻繁、養殖技術未提升，放養時間太長、飼養密度過高，造成水質不良，爆發疾病時有所聞。

由於鱸鰻研究資料少，動保處近年來成立鱸鰻養殖輔導小組，巡檢各養殖場，輔導疾病防疫、正確用藥及飼養管理，透過益生菌改善飼養環境，減少用藥控制死亡率，協助提高生產品質，促進養殖產業升級，市價每斤高達八百元，近年來外銷中國，明年可望打入香港市場。

楊修瑋原本是電腦工程師，為了區隔日本鰻市場，轉業挑戰養殖鱸鰻五年，以App遠端控制水車、馬達，主打無毒不用藥、ＳＧＳ國際認證，已成功打入中國市場，目前內銷供不應求，訂單爆滿排隊到八月。

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  • 市府輔導鱸鰻產業升級，經濟產值近兩億元。（記者陳文嬋攝）

    市府輔導鱸鰻產業升級，經濟產值近兩億元。（記者陳文嬋攝）

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