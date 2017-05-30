〈台北都會〉依校方投票 學者：形同遭綁架

2017-05-30

〔記者蔡亞樺、張議晨／台北報導〕校長遴選制度建立十多年，遴選爭議卻反覆上演。對於遴選制度運作，各方各有主張，有教師團體提議，增加校長遴選委員會教師、家長席次，降低「官派」感覺；校長、學者持不同觀點，台北市立大學教授吳清山直言，遴選委員會各委員票票等值，若依校方投票意向圈選人選，委員形同遭「綁架」，應尊重委員。

北市教師會總幹事黃志宏說，從現行遴選制度，專家學者是教育局找來的，教育局掌握多數票數，遴選委員會產生的新校長，不一定符合校內師長的期待，例如兩年多前發生成淵高中校長爭議，也是如此狀況。

黃志宏說，最了解學校生態的是老師與家長，教育局在意的是政策推行，遴選委員應有足夠理由說服學校，不要讓人感覺「官派」。教師會理事張文昌說，高中職遴選委員會教師、家長人數，比起國中小少了兩席，盼增加教師、家長席次，教育局多尊重學校。

但吳清山對此批評，如此恐會讓遴選委員會功能降低，變成將來校內投票結果選出來誰，就由誰通過遴選，已喪失遴選制度目的。遴選會上各候選人充分表達意見，讓委員憑客觀、公正事實投票，若只憑校內投票就確定校長人選，「遴選委員等於變相被綁架」。

長期關注教育的北市議員指出，國中小學生因年齡低，家長角色頗具分量，意見與校內教師相左，因此校長遴選成為家長會與教師會的角力戰，高中職則常見人選「空降」紛爭。

吳清山坦言，過去台灣各縣市校長遴選，難免出現對特地人選有偏好，而給予高票數。

北市國小校長協會副理事長陳清義說，國中小與高中職的校長制度不一樣，國中小校長有完整培訓候用辦法，校長考試儲訓取得候用校長資格，才能參加遴選，但高中職凡符合資格，任何人都能參加，建議高中職也能有培育候用制度。