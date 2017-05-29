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〈南部〉龍舟拔河拉力賽 日月光奪公開、企業男子組雙冠

2017-05-29

〔記者方志賢／高雄報導〕二○一七高雄愛河端午龍舟嘉年華，昨下午開幕，來自各地一一三隊二五七六名選手展開競技。高雄市長陳菊預祝參賽選手，在接下來三天的比賽全力以赴，以最認真的態度、最熱情的活力，爭取最高的榮譽，她也歡迎市民端節假期攜家帶眷來愛河「鬥鬧熱」。

昨日龍舟拔河拉力賽首先登場，每隊六名選手，船尾與船尾用繩索綁在一起對拉、選手背對背往前划，限時六十秒，看哪隊能將對手龍舟拖向自己的水域就算贏。

今年奪下公開男子組與企業男子組雙料冠軍的日月光龍舟隊成立已十年，每年都組隊參賽，從報名的三百名員工中挑選出卅五人，利用下班、假日進行訓練。代青隊領隊陳建銘表示，日月光今年報名四組，龍舟拔河奪下金牌，接著還要在傳統與競技的比賽中奪冠。

蓮潭龍舟隊 公開女子組稱后

首度報名的蓮潭龍舟隊奪下公開女子組冠軍，領隊薛舒文表示，成員有嫁來台灣的日本媽媽、有馬來西亞的交換學生，還有現役軍人、上班族，該隊前年參加高雄龍舟賽曾拿下傳統的第一名。

高雄愛河龍舟錦標賽「龍舟拔河」比賽結束後，接著登場的是傳統龍舟奪標及競速龍舟比賽，今年延續往年比賽項目，也在夜間進行龍舟比賽。高雄市另在林園舉辦中芸漁港傳統龍舟錦標賽。

今年還增添啦啦應援團、攝影比賽、決賽日YouTube網路直播、多校鼓藝聯盟表演等項目，現場也有端午節慶意象的裝置藝術。賽事期間還有街頭藝人展演及美食攤位，歡迎攜家帶眷到愛河「鬥鬧熱」。

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  • 2017高雄愛河端午龍舟嘉年華，首先登場的「龍舟拔河拉力賽」比賽結果由日月光隊奪下公開男子組、企業男子組雙料冠軍。（高市體育處提供）

    2017高雄愛河端午龍舟嘉年華，首先登場的「龍舟拔河拉力賽」比賽結果由日月光隊奪下公開男子組、企業男子組雙料冠軍。（高市體育處提供）

  • 2017高雄愛河端午龍舟嘉年華，昨天傍晚揭幕，來自各地113隊2576名選手，在波光粼粼的愛河上奮勇向前划。（記者張忠義攝）

    2017高雄愛河端午龍舟嘉年華，昨天傍晚揭幕，來自各地113隊2576名選手，在波光粼粼的愛河上奮勇向前划。（記者張忠義攝）

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