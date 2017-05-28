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〈南部〉大寮化學槽車外洩毒氣 2人送醫

2017-05-28

二人尋找氣味來源 因而中毒

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕大寮區拷潭里一處化學槽車停車場昨發生丙烯酸甲酯外洩，社區瀰漫惡臭之中，小孩聞到後哭鬧不已，居民出現呼吸道乾澀症狀；兩名熱心居民尋找氣味來源，卻因吸入過多氣體中毒，在停車場嘔吐多次，環保局依空污法對業者開罰十萬元。

拷潭社區發展協會理事長簡志強指出，昨天下午一時，社區飄來惡臭味道，一度以為有人燃燒廢棄物，兩名林姓居民騎著摩托車外出，試圖循氣味來源找出元凶，三時在明月潭加油站附近農地，終於找到氣體外洩的化學槽車。

兩位林姓民眾在現場打電話通報，沒想到卻因吸入過多氣體，出現嘔吐、暈眩症狀，其他居民趕到後，趕緊打119將兩人送往小港醫院急救，院方診斷為「丙烯中毒」。兩位林姓民眾經救治後，夜間已返家休養。

高市消防局獲報出動大批人車警戒，不斷灑水稀釋氣味。高市環保局稽查發現，該停車場中有兩部化學槽車，一部載運丙烯酸，另部則是丙烯酸甲酯，現場測得最高PID值為二五○ppm。

經通知貨車司機檢查槽車閥門，確認緊閉，但地上有一灘疑似廢液洩漏處，研判為臭味來源，經檢測分析為丙烯酸甲酯，要求洪姓負責人將該處土壤挖除並密封暫置處理。經灑水稀釋，現場最高濃度已降至一到三ppm，將依違反空污法第卅一條第三款開罰。

環保局指出，丙烯酸甲酯為製造壓克力的原料，是惡臭性物質。

農地停車場 離社區一、二公里

居民指出，該處停車場距離社區有一、二公里，還能讓社區籠罩惡臭之中，造成多人呼吸道乾澀自行就醫，且停車場為農地，質疑停放化學槽車合法性，希望有關單位釐清並要求遷離。

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  • 化學槽車下方有外洩的丙烯酸甲酯。（簡志強提供）

    化學槽車下方有外洩的丙烯酸甲酯。（簡志強提供）

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